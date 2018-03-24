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Yaşam

Sınır kapılarında kilometrelerce TIR kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometre TIR kuyruğu oluştu

24 Mart 2018 20:41

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap veremesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan TIR şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

TIR kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 560, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde ise yaklaşık 200 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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EdirneKapıkuleHamzabey TIRkuyruk

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