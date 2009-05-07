Sınır kapılarında domuz gribi alarmı

Meksika'da ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe yol açan domuz gribi nedeniyle Edirne'deki sınır kapılarında alarm üst seviyeye çıkartıldı.



Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yolcularla birebir muhatap olan tüm personele eldiven ve maske dağıttı. Çalışanlara, mesai saati süresince eldiven ve maskelerini çıkartmamaları talimatı verildi.



Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Hakan Azatçam, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek, gümrük sahası içinde görevli muhafaza ve polis memurları ile Free Shop'larda çalışan personeli tek tek gezerek maske ve eldiven dağıttı. Azatçam, görevlilere domuz gribi hakkında bilgi de verdi. Gümrük sahası girişindeki muhafaza memurları ise araçları ile gelen yolculara, yüksek ateş ve titreme, öksürük, nefes darlığı, kas ve baş ağrısı, boğaz ağrısı şikâyetlerinin olup olmadığı, son 7 gün içinde solunum yolu hastalığı ile domuz gribi tanısı konmuş biriyle yakın temasta bulunup bulunmadıklarını sordu. Domuz gribinin ortaya çıktığı tarihten bu yana, Edirne'deki sınır kapılarında bu hastalığın belirtilerini taşıyan yolculara rastlanmadığı bildirildi.

Sağlık beyanı alınıyor



Gümrük muhafaza memurlarının ardından polis noktasına gelen yolculara ise burada görevli memurlar, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sınır kapılarına gönderdiği `Sağlık Beyanı' belgesi veriyor. Belgeyi alan yolculara ise 7 başlık altında, hastalık belirtilerinin var olup olmadığı soruluyor. Bu belgeyi dolduran yolcular daha sonra belgeyi görevli sağlık memurlarına teslim ediyor.



Maskesiz ve eldivensiz çalışmak yasak



Günde, ortalama 3 bin kişinin giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise yolcularla birebir temas halinde bulunan çalışanların maske ve eldivensiz çalışmalarına izin verilmiyor. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda domuz gribine karşılık ise 24 saat süre ile 4 doktor ile 1 ambulans hazır bekletiliyor. Gümrük sahası içine domuz gribi şüphesi bulunan yolcular, doktorlar tarafından yapılan ilk kontrolün ardından karantinaya alınacak ve en yakın hastaneye kaldırılacak.



Personelin maske ve eldiven ile çalışması, Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişi sağlayan Kapıkule Sınır Kapısı'nın yanı sıra Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Yunanistan'dan Türkiye'ye girişi sağlayan İpsala ve Pazarkule Sınır Kapılarında da uygulanıyor.

