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'Sınır Kapıları Açılmasın' mitingi yapılacak

17 Nisan 2009 14:00

Iğdır'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye-Ermenistan sınırında, "Sınır Kapıları Açılmasın" mitingi düzenleyeceği bildirildi.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Iğdır Şube Başkanı Göksel Gülbeyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır Azerbaycan Dayanışma Evi, İstanbul Azerbaycan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Revan Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile 22 Nisanda Ermenistan sınırında miting düzenlemek için gerekli iznin alındığını bildirdi.

Mitinge bazı Azerbaycan milletvekillerinin de katılacağını belirten Gülbeyi, "Sınırdan Ermenistan'a ve Hükümet yetkililerine seslenerek, Ermeniler Dağlık Karabağ'dan çekilmezse sınır kapıları açılamaz mesajını vereceğiz"dedi.

Gülbeyi, miting öncesinde, Ermenilerin sivil Müslüman Türk halkını tandır damlarına doldurup topluca şehit ettiği Iğdır'ın Hakmehmet ve Oba köylerindeki anıt mezarlarını da ziyaret edeceklerini bildirdi.

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