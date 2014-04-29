Sınır illerinde türeyen 'Afrika hastalığı' hayvanları telef ediyor

Türkiye'nin Suriye sınırındaki birçok ilde yeni bir hayvan hastalığı türedi. Halk arasında "Afrika hastalığı" (Lumpy Skin Disease) olarak bilinen bulaşıcı hastalık sadece Adana’da 100 hayvanın ölümüne yol açtı. Yetkililer ilk olarak geçen yıl Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görülen hastalığın sineklerden bulaştığını ifade ederken, Suriye’den kaçak gelen büyükbaş hayvanların hastalığın yayılmasında etkili olduğu iddia edildi.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Suriye sınırında birçok ilde karantina tedbiri aldı. Hastalığın Suriye’den kaçak getirilen hayvanlardan bulaştığını iddia ediliyor. Yetkililere göre bu hastalığın insana bulaşma olasığı çok düşük. Ancak incelemeler devam ediyor.

Suriye’nin komşu ülkeleri Ürdün, Lübnan ve Irak gibi ülkelerde hastalığın görüldüğünü söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gaffar Aktoz, hastalık bulaşan hayvanlar için gerekli tedbirlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alınmaya çalışıldığını ifade etti. Sivrisineklerin taşıdığı hastalığın hayvan üzerinde portakal büyüklüğünde şişlikler oluşturduğunu kaydeden Aktoz, bakanlık tarafından bölgede ‘karantina tedbirleri’ alındığını söyledi. Aktoz, “Hayvanın üzerinde oluşan modüler şişliklerin, iç organlara da yansıdığını biliyoruz. Bu da organların faaliyetlerini önemli ölçüde etkiliyor. Deri üstündeki şişlikler eğer açık yaraya dönüşürse ikinci derece enfeksiyon kapabiliyor. Bu hastalık çokça hayvanda görüldü” dedi.

Tam başarı sağlanamadı

‘Afrika Hastalığının’ ihbarı mecbur bir hastalıktan Tarım Bakanlığı’nca yüzde 50’si tazminatlı hastalığa dönüştürüldüğünün altını çizen Aktoz, “Aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Koyun ve keçilerde kullanılan aşılar başarılı oldu. Bunları büyükbaş hayvanlarda da kullandık. Ancak tam başarı sağlanamadı. Tarım Bakanlığı ve klinikler olarak seferber olduk. Sineklerle mücadele için tedbirler alındı. Halk bilgilendirildi” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar yükselebilir

Hayvanlarda görülen bu hastalığın önlenememesi durumunda et fiyatlarının yükselebileceğinin altını çizen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yetkin, “Tedbirler yeterli değil. Birçok hayvanın zarar gördüğü konusunda bilgiler geliyor. Karantina tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan pazarlarından birçok kişi etkilendi” diye konuştu.

Suriye iddiası

Adana Ziraat Odaları Birliği Başkanı Kadir Özlem de, “Pazarlardaki hayvan hareketleri bakanlık kararınca tedbiren durduruldu. Hastalığın Suriye’den geldiği iddia ediliyor. Yetkililer aşının başarılı olduğunu söylüyor. Ayrıca bakanlık sinekleri temizleme için çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

İnsanlara etkisi çok fazla yok

OSMANİYE, Adana ve Kahramanmaraş’ta daha çok görülen hastalığın hayvanların verimliliğini de etkilediğini belirten Gaffar Aktoz, “Bu hastalığın insanlar bulaştığını söylemek güç. Literatürde pek fazla örnek yok. Hayvanlarda ölüm oranı çok yüksek değil. Bu da sektörü bir hayli etkiliyor” dedi.