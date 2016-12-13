Sınır illerinde 4 ürüne ithalat yasağı getirildi

Ekonomi Bakanlığı tarafından sınır illerinde ithalatına izin verilen 4 ürün yeniden yasak kapsamına alındı. Sözkonusu ürünler 25 Ocak'ta yasak kapsamının dışına alınmıştı.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, sınır illerinde çay, şeker, fındık ve antepfıstığı ithalatı yeniden yasak kapsamına alındı.

25 Ocak tarihli Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu kararında, önceki kararların aksine çay, şeker, fındık ve antepfıstığı sınır ticaretine dahil olmayacak ürünler listesinde sayılmamıştı. Ancak 11 ay sonra bugün Resmi Gazete'de yayımlanan sınır ticaretine ilişkin uygulama tebliğinde, bu dört ürün yeniden sınır ticareti kapsamında ithali yasaklanan ürünler arasına alındı.

Gerekçe haksız rekabet

Tebliğin ilgili maddesinde "yerli üretimin ve imalatın korunması ile haksız rekabetin önlenmesi amacıyla çay, şeker, fındık ve antepfıstığı ile Bakanlık tarafından ithalatı durdurulan diğer ürünlerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmez. İthalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabi olan veteriner ilaçları, veteriner biyolojik ürünleri ve bunların bileşimine giren veya üretiminde kullanılan etkin maddelerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmez" denildi.

Petrol ve silah yasağı sürüyor

Ekonomi Bakanlığı yetkilileri sınır ticaretine konu edilemeyecek ürünlerin ilgili Bakanlar Kurulu Kararında ayrıntılı olarak sayıldığını, tebliğde petrol ve ürünleri, silah, patlayıcı, mühimmat gibi ürünlerin sayılmamasının bunlara ilişkin yasağın kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı.

25 Ocak 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının on birinci maddesinde sınır ticaretine konu edilemeyecek ürünler sayılıyor.

Kars yeniden listede

Daha önce sınır ticareti kapsamından çıkarılan Kars ise Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden sınır ticareti yapılabilecek iller listesine alınmıştı. Böylece Artvin, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'a ilaveten Kars da sınır ticareti kapsamına alınmıştı. Kars, Dilucu sınır kapısı üzerinden Nahçıvan ile; Hakkari de Irak ile Habur'un yanısıra Üzümlü ve Derecik kapılarından sınır ticareti yapabilecek.

Suriye ile Mardin, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay; Irak ile Hakkari ve Şırnak; İran ile Ağrı, Van, Hakkari, Iğdır; Hahçıvan ile Kars ve Iğdır; Gürcistan ile Artvin ve Ardahan sınır ticareti yapabiliyor.