Sınır hattındaki okullarda 4 ay sonra zil çaldı

Terör örgütü IŞİD ile Kürt gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle sınırın sıfır noktasındaki Mürşitpınar ve Kendirci mahallelerindeki iki okulda eğitime ara verilirken, öğrenci ve öğretmenler ise Yalınca İlkokulu'na kaydırıldı.



Şanlıurfa Valiliği tarafından yaklaşık 4 ay önce güvenlik nedeniyle alınan tahliye kararının kaldırılmasının ardından Kaymakamlık tarafından bölgedeki okulların tadilatı yapılarak, eğitime hazır hale getirildi. Öğrenciler 4 ay sonra yeniden kendi okullarında dersbaşı yaptı.



Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Mürşitpınar Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklama, Kobani'deki çatışmaların bitmesi üzerine 4 aydır kapalı olan sınırdaki iki okulun eğitim öğretime açıldığını söyledi.



İlçede hayatın normale döndüğünü belirten Çiftçi, "Geçen hafta valilik tarafından alınan kararla tahliye kararı kaldırıldı ve okullarımızı açtık. Çocuklar 4 aydır okullarından uzaktalar. Bugün sınıflarına kavuştular. Hepsinin heyecanı gözlerinden okunuyor" dedi.



Suruç Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek de Kobani'deki çatışmalar nedeniyle bölgedeki öğrencilerin birinci yarıyılı Yalınca Mahallesi'nde tamamladığını belirtti.



Kobani'deki çatışmaların bitmesinin ardından Kaymakam Çiftçi'nin iki okulun açılabileceğini belirtmesi üzerine okullarda tadilat yaptıklarını ifade eden Demirbilek, "Mürşitpınar Mahallesi'ndeki okulumuz sınıra çok yakın. Buradan seken kurşunlar okulumuzun çatısına, duvarlarına, hatta idareci odasında bulunan bilgisayarın monitörüne bile isabet etti. Okulumuzun bahçesine de şarapnel parçaları gelmiş. Bu da Valiliğimizin aldığı kararın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu. (AA)