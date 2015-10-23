Sınır dışı süreci hızlandırılıyor



Almanya'da 30’dan fazla günlük gazetesin oluşturduğu Yazı İşleri Ağı'nın (RedaktionsNetzwerk) yer verdiği habere göre, sığınma başvurusu reddedilen kişilerin ülkesine geri gönderilmesi işlemlerinin hızlandırılmasını öngören yasal değişiklikler, 24 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Haberde, gelecek hafta içerisinde büyük ölçüde sınır dışı etme işlemlerinin hayata geçirileceği belirtildi.

Devam eden sığınmacı akını karşısında İltica Yasası'nda değişiklik yapılmış ve değişiklikler Federal Meclis ile Eyalet Temsilciler Meclisi’nin onayından geçmişti. Yeni yasal değişikliklerin 1 Kasım'da yürülüğe girmesi kararlaştırılmıştı.

Gönüllü geri dönüş

Die Welt gazetesinde yer alan habere göre de sığınma talebi reddedilen kişilerin büyük bir kısmı Almanya’yı gönüllü olarak terk etmeye teşvik ediliyor.

Haberde 2015 yılının ocak ile eylül ayları arasında yaklaşık 22 bin 400 iltica talebinde bulunan kişinin, "Reag/Garp" adlı geri dönüşü teşvik programından yararlandığı belirtildi. Aynı dönem içerisinde 11 bin 500 kişi de sınır dışı edildi.

Programdan bağımsız ülkesine geri dönelerin sayısının ise istatistiklere yansımadığı belirtildi.