Sınır dışı edilen Saakaşvili Merkel'den yardım istedi

Ukrayna'dan sınır dışı edilen Gürcistan'ın eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili, Avrupa Birliği'nden ve özellikle de Almanya Başbakanı Angela Merkel'den yardım istedi. Saakaşvili Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ülkesini mahvettiğini ve yolsuzlukları açığa çıkardığı kendisinden kurtulmak istediğini" söyledi. Saakaşvili, "Başta Angela Merkel olmak üzere Avrupa Birliği çabuk davranmazsa Ukrayna parçalanacak” dedi.

Saakaşvili, Pazartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sınır koruma görevlilerince gözaltına alınarak özel bir uçakla Polonya'nın başkenti Varşova'ya gönderilmişti. Poroşenko karşıtı 50 yaşındaki Saakaşvili Kiev'de parti merkezinin yakınındaki bir lokantada öğle yemeği yediği sırada silahlı sınır koruma görevlileri tarafından alıkonulmuştu.

Saakaşvili Poroşenko'yu suçladı

Poroşenko tarafından sınır dışı ettirildiğini düşünen Sakaaşvili, yeniden Ukrayna'ya dönmek istediğini söyledi. Saakaşvili, "büyük mitingler düzenleneceğini ve yasal yollardan Ukrayna'ya geri döneceğini" duyurdu.

Saakaşvili yükseköğrenim yıllarından tanıdığı Poroşenko'yu en sert eleştirenler arasında yer alıyor. Ukrayna Başsavcılığı, Saakaşvili'yi 2014 yılında Rusya'ya kaçan Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'ten aldığı maddi yardımla hükümet karşıtı eylemler düzenlemekle suçluyor.

Saakaşvili geçen Aralık ayında Kiev'deki bir gösteri sırasında polis tarafından gözaltına alınmış, ancak göstericiler Saakaşvili'yi polis aracından kurtarmıştı. Bir Hollandalı'yla evli olan Saakaşvili, Gürcistan ve Ukrayna vatandaşlığını kaybetmişti.

DW, dpa/AG, HS

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