Sınır denetimleri sürecek



Alman dpa haber ajansına konuşan Joachim Herrmann, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Schengen dış sınırlarının güvenliğinin sağlanmadığı ve sınırdan geçen sığınmacılar kayıt altına alınamadığı sürece Almanya'nın sınır denetimlerini sürdüreceğini söyledi.

Almanya'nın sınır denetimlerine son vermesinin Schengen dış sınır güvenliğine bağlı olduğunu ifade eden Herrmann, "O yüzden sınır denetimlerine daha ne kadar süreyle gereksinim duyacağımız konusunda ben de bir tarih veremiyorum" dedi.

Herrmann, Schengen bölgesindeki iç sınır denetimleri konusunda isteksiz olan AB ülkelerine bir kez daha çağrıda bulunarak, kurallara uymayan AB ülkelerinin Schengen bölgesinden ayrılmalarını istedi. Herrmann, "Oyunu kurallarına göre oynayanlar devam ederler, kurallara uymayanlar devam edemezler" diye konuştu.

Frontex vurgusu

Schengen dış sınırlarının denetlenmesinin bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Herrmann, bu bağlamda Slovenya'ya sınırlarını gerçek manada koruyabilmesi için yardımcı olunması gerektiğini kaydetti. Slovenya'nın Schengen konusunda ısrarcı olmaması gerektiğini de ifade eden Bavyera İçişleri Bakanı, "Bir ülke Schengen'den kaynaklanan sorumluluklarını yerine getiremeyecek durumdaysa Schengen Bölgesini terk etmeyi de düşünmelidir" dedi. Herrmann, Schengen bölgesine dahil olmayan bir dizi AB ülkesinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Bakan, sorunlu bölgelerde sınır denetimlerinin sınır denetleme ajansı Frontex'e devredilmesinin de bir çözüm olabileceğini kaydetti.