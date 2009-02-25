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Sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor

Şırnak'ın Silopı İlçesi’nde eski Hac Konaklama Merkezi’nde konuşlandırılan tankların bir kısmı dün Irak sınırındaki birliklere sevk edildi

25 Şubat 2009 02:00

Şırnak'ın Silopı İlçesi’nde eski Hac Konaklama Merkezi’nde konuşlandırılan tankların bir kısmı dün Irak sınırındaki birliklere sevk edildi. Tankların sevki sırasında havadan helikopterlerle karadan da zırhlı araçlarla sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak ve çevresinde PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürürken, bir yandan da sınır birliklerine tank, asker, mühimmat sevkiyatı yapıyor. Önceki gün Şırnak merkezden TIR’lara yüklü halde tank, sivil otobüler içinde tam teçhizatlı askerler ve kapalı kasa kamyonlarda mühimmat sevk edildi.

Dün de Silopi İlçesi’nde Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki eski Hac Konaklama Merkezi’nde konuşlandırılan tanklardan bir kısmı sınır birliklerine gönderildi. Yatklaşık 15 tankın sevkiyatı sırasında konvoya havadan Skorsky helikopterler, karadan da frekans karıştırıcı Jammer’li ve zırhlı araçlar eşlik etti.

Tankların, Irak sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı, önümüzdeki günlerde yeni sevkiyatların yapılacağı belirtildi.

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