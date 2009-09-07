Sınır açılırsa Türkiye 'siyasi ağır siklet' olur

Time dergisi, Türk-Ermeni sınırının açılmasının Türkiye'nin “bölgesel siyasi ağır siklet” olma iddiasını güçlendirmeye katkıda bulunacağı yorumunu yaptı. Uluslararası Kriz Grubu uzmanı Pope da, “Hem Türkiye, hem de Ermenistan cesur ve devlet adamına yakışan bir adım attı. Başarılı olursa ikisi kazanacak” dedi.

Türk-Ermeni sınırının açılmasının Türkiye'nin bölgedeki konumunu önemli ölçüde güçlendireceği yorumları yapılıyor. Time dergisi, sınırın açılmasının, Türkiye'nin “bölgesel siyasi ağır siklet” olma iddiasını güçlendirmeye katkıda bulunacağını belirtti.

Uluslararası Kriz Grubu uzmanı Hugh Pope da, “Hem Türkiye, hem de Ermenistan cesur ve devlet adamına yakışan bir adım attı. Başarılı olursa ikisi kazanacak” dedi.

The Time dergisi, “Türkiye ve Ermenistan: Bir Asırlık Kan Davasında Buzlar Eriyor?” başlıklı analizinde iki ülkenin arasında varılan mutabakatın önemini vurgularken petrol ve gaz boruhatlarının geçtiği Kafkas bölgesinin ABD ve Rusya için taşıdığı öneminin altını çizdi.

Obama Yönetiminin, Türk-Ermeni ilişkilerinin tesis edilmesinin dış politikasının bir önceliği olduğu işaretini verdiğini kaydeden dergi, “Ancak tarih, dünyanın bu bölgesinde güçlü bir sabotajçıdır ve daha önce görüşmeler onun ağırlığı altında çökmüştü” diye yazdı.

Yeni plana göre, bir tarih komisyonunun kurulacağına, Türkiye'nin de, önce Karabağ sorununun çözülmesi ısrarından vazgeçtiğine dikkat çekildiği analizde Uluslararası Kriz Grubu uzmanı Hugh Pope'nin değerlendirmelerine yer verildi.

“Türkiye itibarını önemli ölçüde geri kazanır”

Hugh Pope, “Hem Türkiye, hem de Ermenistan cesur ve devlet adamına yakışan bir adım attı. Başarılı olursa ikisi kazanacak” şeklinde konuştu. Pope, “Eğer (görüşmeler) başarılı olursa Türkiye, son dönemde sonmuş olan iç reformcu, bölgesel barış yapıcısı ve Avrupa Birliği üyelik sürecini ciddi olarak ilerleten ülke olarak itibarını büyük ölçüde geri kazanabilir” yorumunu da yaptı.

Time, Kars Ticaret Odası Başkanı Ali Güvensoy'un sınırın açılmasının bölge ekonomisinin yüzde 20 büyüyebileceği tahmine de dikkat çektiği analizinde “Sınırın açılması aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel siyasi ağır siklet olma iddiasını güçlendirmeye katkıda bulunacak” değerlendirmesini de yaptı.