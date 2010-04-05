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Yaşam

Sınıfta lezbiyen ilişki

New York James Madison Lisesi'ne biri İspanyolca diğeri Fransızca öğretmeni olan iki kadın, öğrencilerin konferans salonunda bulundukları sırada sınıfta sevişirken yakalandı.

05 Nisan 2010 03:00

 T24-Amerika'da , 30 yaşındaki evli İspanyolca öğretmeni Alini Brito ve 34 yaşındaki Fransızca öğretmeni Cindy Mauro'nun geçtiğimiz yılın Aralık ayında boş bir sınıfta sevişirken yakalandıkları açıklandı.

New York'da, James Madison Lisesi'nde yaşanan olayda, o sırada tüm öğrencilerin okulda düzenlenen bir gösteri nedeniyle konferans salonunda bulundukları, öğretmenlerin de bundan cesaret aldığının sanıldığı öğrenildi.


New York Daily News'un haberine göre, Eğitim Müdürlüğü sözcüsü Margie Feinberg, öğretmenlerin disiplin cezası alacaklarını açıkladı.

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