Sınıfta lezbiyen ilişki

T24-Amerika'da , 30 yaşındaki evli İspanyolca öğretmeni Alini Brito ve 34 yaşındaki Fransızca öğretmeni Cindy Mauro'nun geçtiğimiz yılın Aralık ayında boş bir sınıfta sevişirken yakalandıkları açıklandı.



New York'da, James Madison Lisesi'nde yaşanan olayda, o sırada tüm öğrencilerin okulda düzenlenen bir gösteri nedeniyle konferans salonunda bulundukları, öğretmenlerin de bundan cesaret aldığının sanıldığı öğrenildi.





New York Daily News'un haberine göre, Eğitim Müdürlüğü sözcüsü Margie Feinberg, öğretmenlerin disiplin cezası alacaklarını açıkladı.