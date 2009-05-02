Sınıflar 36 kişiyi geçmeyecek

Eğitimde düzenlemeler devam ediyor. Askeri kurallara göre belirlenen ’Okulların Merasim Geçiş Yönetmeliği’nin değişmesinin ardından MEB, ’Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği’nde de yeni düzenlemelere gitti.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 45 yıllık "Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklikle liseye ilk defa kayıt olacakların yaş sınırı 19’dan 18’e çekildi.



Buna göre liseye başlayacak öğrencinin 18 yaşından gün almamış olması gerekiyor. MEB’in, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlık’a sunduğu yeni yönetmelikle, valiliğin izni ile "bir yaş büyük öğrencilerin" liseye alınabileceği yetkisi de kaldırılıyor. Yeni yönetmelikle artık genel liselerin sınıf mevcudu da 36’yı geçemeyecek.



Yeni yönetmelikle hamile olan öğretmenlere doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmeyecek. Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda liselilerin de iki gün tatil yapacak olması.



Yeni düzenleme ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda hem lise hem de ilköğretim öğrencilerine tanınan "ertesi gün" tatili, 23 Nisan’larda da ilköğretimle birlikte lise öğrencilerine de tanınacak.



Liseler 23 Nisan’da iki gün tatil yapacak.



18 yaşından gün alan liseye gidemeyecek.



Sınıf mevcudu 36’yı geçemeyecek.



Hamile öğretmenlerin nöbet muafiyet süresi uzadı.





