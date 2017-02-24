T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Sınıfı basıp öğretmen dövdüler!

"Öğretmenimizi dövenler hızla okuldan dışarı çıkıp gözden kayboldu"

24 Şubat 2017 16:21

Antalya Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Murat Kederoğlu, 11’inci sınıfta okuyan öğrencisinin akrabaları tarafından okul içinde darp edildi. Yüzüne aldığı yumruk darbeleri sonrası hastaneye kaldırılan Kederoğlu, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

3 kişi okulu bastılar

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, okulda yaşananlarla ilgili bilgi veren Türk Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Bünyamin Seçme, "11’inci sınıf öğrencisi derse geç kalıyor. Öğretmenimiz de bu öğrenciyi doğal olarak derse almıyor. Öğrenci de yaşadıklarını babasına anlatıyor. Baba, 2 akrabasıyla birlikte okulu basıyor" dedi.

Öğretmen şikayetçi oldu

3 kişinin okulun güvenlik görevlisini darp ederek sınıfa kadar çıktıklarını anlatan Seçme, "Bu vahşi adamlar öğretmenimizin ders yaptığı sınıfa kadar girip kendisini darp ediyorlar. Öğretmenimiz yüzüne çok sayıda yumruk almış. Kendisi rapor aldıktan sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, söz konusu kişilerin kısa sürede yakalanacağını söyledi" diye konuştu.

"Çok korktuk"

Okulda yaşananlarla ilgili konuşan öğrenciler ise şöyle dedi: "Biz daha ne olduğunu anlamadan 3 kişi öğretmenimize saldırdı. Olayda ismi geçen arkadaşımız ise kavgaya müdahale etmedi. Çok korktuk. Öğretmenimizi dövenler hızla okuldan dışarı çıkıp gözden kayboldu."

ETİKETLER

Antalya Şehit Serkan Çölkesen MeslekiTeknik Anadolu LisesiTürk dili ve edebiyatıMurat Kederoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24