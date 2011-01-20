Sınıf arkadaşı tarafından hamile bırakıldı, çocuğunu çöpe attı!

T24 - Beykoz’da bir lise öğrencisi, aynı sınıftan arkadaşından doğurduğu bebeğini çöpe attı. Daha sonra kanaması olduğunu söyleyerek bir tıp merkezine giden öğrenci, doktorun şüphelenerek çağırdığı polise, gerçeği anlattı.



Ailesinden hamileliğini gizlemeyi başaran öğrenci H.K’nın çöpe attığı bebeğinin cesedi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İddialara göre, Çavuşbaşı’nda bir lisenin 9 sınıfında okuyan H.K., aynı sınıfta okuyan 16 yaşındaki arkadaşı C.Ş ile birlikte oldu. Bu birliktelikten hamile kalan H.K, bu sabah saat 09.00 sıralarında, anne ve babası evde yokken, tek başına doğurdu. Erkek bebeği evlerinin hemen biraz uzağındaki çöp konteynerine atıa H.K, daha sonra kanaması olduğunu belirterek, yakındaki bir tıp merkezine başvurdu. Kızı muayene eden ve tedavisini yapan doktor, durumdan şüphelenerek emniyete haber verdi. H.K., polise C.Ş ile birlikte olduğunu ve bebeği çöpe attığını itiraf etti.



Bunun üzerine polis H.K’nın bebeği attığını söylediği çöp konteynerini aradı. Konteynerin 34 SND 83 plakalı çöp kamyonuna boşaltıldığı belirlendi ve kamyon Rüzgarlııbahçe Mahallesi’ndeki çöp toplama Merkezi’ne, savcı çağrılarak boşaltıldı. Yapılan aramada bebeğin cesedine ulaşıldı ve ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Hamileliğini emekli bir baba ve gündelikçi çalışan annesinden gizleyen H.K, ile babası pazarcılık yapan C.Ş, gözaltına alınarak, Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





