Singing in the rain müzikali İstanbul'da

Dünyanın en ünlü film şarkılarından biri, göz alıcı yarıtıcılıkta bir görsellik ve muhteşem bir kareografi... Beşiktaş Kültür Merkezi, "Singin' in the Rain" müzikalini Kasım ayında İstanbul'a getiriyor.



BKM İstanbul’un yağmur mevsimini herkesi gülümsetecek, şarkı söyletecek ve dans ettirecek bir müzikal ile karşılıyor: "Singin' in the Rain"

Dünyanın en ünlü şarkısı, dünyanın en ünlü dans sahnesiyle 3 Kasım’dan itibaren TİM Maslak Show Center’da perdesini açacak.

Gülümseten kostümleri ve izleyen herkese sularda zıplayarak şarkı söyleme hissi veren dansları ile müzikal Londra’da başlayan macerasına Broadway’de devam etti. Yıllar içinde Tokyo da dahil pek çok farklı şehirde perdesini açtı.

Sessiz film günlerinden sesli filmlere geçiş dönemini anlatan müzikalin hikayesinde sanat dünyasının perde arkasında iyi ve kötü adamlar var. Sessiz filmlerin son kahramanları Don Lockwood ve Lina’nın hikayesinde şarkılara ve danslara eğlence ve romantizm eşlik ediyor.

Müzikale ve elbette aynı isimli sinema başyapıtına ismini veren şarkı 1930’lu yıllara ait. Ama şarkı tüm dünyada Gene Kelly’in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünü Jean Hagen ve Donald O’Connor ile paylaştığı müzikal film ile tanındı. 1952 yılında çekilen film hala sinema tarihinin en başarılı müzikal filmlerinden biri olarak anılıyor.

Video"Singin' in the Rain" müzikalinden bir sahne...

Müzikal, İngiltere’deki turnesinin ardından önce Atina’da sonra İstanbul’da sahneye çıkacak. Müzikal’de Singin’ In The Rain’in yanı sıra “All I do is dream of you”, “Broadway melody”, “Lucky star” gibi çok ünlü şarkılar da yer alıyor.

Gösterinin biletleri Biletix ve BKM Gişesi’nden satın alınabilir.