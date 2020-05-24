Singapur Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi: Koronavirüs, hastalığın 11'inci gününden sonra bulaşıcı olmuyor

Singapur’daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin yaptığı bir araştırmada, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) hastalığın 11'inci gününden sonra bulaşıcı olmadığı belirtildi.

Singapur’da hazırlanan bir rapor Covid-19 hastalarının hastalığın 11’inci gününden sonra virüsü bulaştırmadığını gösterdi. Raporda, “Test sonuçları pozitif çıksa bile bu virüsün bulaşıcı olduğu ya da görülebilir olduğu anlamına gelmemeli. Virüs, hastalığın 11’inci gününden sonra bulaşmıyor” sonucu çıktı.

Singapur’daki 73 hasta üzerinde yapılan araştırmanın bölgedeki hastanelerdeki düzeni de değiştirme ihtimali olduğunu ortaya koydu. Singapur’da normalde hastaneler Covid-19 hastalarına iki test yaptıktan sonra taburcu ediyor.

Bu testlerin de negatif çıkmasını zorunluluk haline getiren Singapur’daki bu araştırmada, “Pozitif test çıkanların bu hastalığı bulaştırdığı anlamına gelmiyor” sonucu çıkması ile birlikte hastane prosedürlerinin değişeceği belirtildi.

Araştırmayı yürüten profesör Leo Yee Sin, “Bilimsel açıdan yeterli kanıtımız olduğuna eminim. İnsanların 11 günden sonra hastalığı bulaştırmayacağına dair yeterli delilimiz var” ifadesini kullandı.