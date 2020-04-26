Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi araştırması: Türkiye'de son vaka 15 Mayıs'ta görülecek

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı'nın 24 Nisan 2020 tarihli araştırmasından bazı bilgileri bugünkü köşesine taşıdı.

Yılmaz, "SUTD; Singapur, Suudi Arabistan, ABD, İtalya, Katar, Nijerya, Rusya, İran, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Japonya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait; olası “Son Covid-19 vakası” tarihlerini gösterir grafikler yayımladı. Buna göre Türkiye'de son vaka 15 Mayıs'ta görülecek" ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

Grafiklerin ileriye dönük tahminlerini analiz edebilmek için, geçmişe dönük verilere de ihtiyaç var. 20 Mart'tan başlayarak 24 Nisan'a kadar olan vakalara bakarsak, grafik tepe noktasına 10-11 Nisan'da ulaşmış ki... Sağlık Bakanlığı verileri de böyleydi.. Oralardan çok da uzaklaşmayarak, çan eğrisi aşağı yönlü hareket ediyor. 23-24 Nisan'da vaka sayısı azalıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca; “günlük iyileşen hasta sayısının, günlük vaka sayısından daha fazla olması” durumunu platoya geçiş olarak yorumladı.

23 Nisan'da 3 bin 116 olan yeni vaka sayısı, 24 Nisan'da 3 bin 122'ye düşüyor; iyileşen hasta sayısı da karşılaştırılan tarihlerde 2 bin 14'ten 3 bin 246'ya yükseliyor…

SUTD'nin grafiğinde de bu “ikiz azalış” tablosu görülüyor.

Aynı tabloda son vakaya en yakın ülke 3 Mayıs tarihi itibarıyla Fransa, 9 Mayıs itibarıyla Japonya olurken, Covid-19 trajedisini yaşayan İngiltere'nin, Türkiye'den 2 gün önce son vakayı kaydedeceği öngörüsüne yer verilmiş…

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