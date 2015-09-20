Singapur Grand Prix’sinin kazananı Sebastian Vettel oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 13. yarışı, Singapur Grand Prix’sini Ferrari’nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel kazandı. Sezonun 13. yarışı, Singapur’un 5 bin 65 metrelik Marina Bay Street Pisti’nde 61 tur üzerinden gerçekleşti.

Üç yıl aranın ardından yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari’nin Alman sürücüsü Vettel ile ikinci sıradan başlayan Red Bull-Renault’nun Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kalkış anında yerlerini korudu. Vettel’in takım arkadaşı Kimi Raikkonen ise 4. sıraya inmesine rağmen ilerleyen turlarda yeniden 3. sıraya çıktı.

Singapur Grand Prix’sinin 13. turunda Nico Hulkenberg, Felipe Massa’nın aracına çarparak yarış dışı kalırken, güvenlik aracının piste girmesiyle yarışçılar arasındaki zaman farkı kapandı. Kazada hatası olduğu gerekçesiyle Hulkenberg’e gelecek yarışa 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Yarışın 38. turunda bu kez bir seyircinin bariyerleri aşarak piste girmesinin ardından güvenlik araçları yeniden pistte sahne aldı.

Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, liderliğini yarış boyunca koruyarak bitiş çizgisini 2:01:22.118’lik derecesiyle ilk sırada geçerek sezonun 4’üncü, kariyerinin 42’nci yarış zaferine imza attı. Ricciardo, rakibinin 1,478 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. Raikkonen ise liderin 17,154 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu sonuçla Ferrari, 46 yarışın ardından ilk kez podyumda iki sürücüsüyle yer alırken, Mercedes ise bu sezon ilk kez podyumda yer alamadı.

Hamilton ilk kez yarışı tamamlayamadı

Bu sezon 7 yarıştan zaferle ayrılan Mercedes’in şampiyona lideri Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise 5. sıradan başladığı etabı tamamlayamadı.

Aracında çıkan teknik aksaklıkların ardından 33. turda yarışa veda eden İngiliz pilot, bu sezon ilk kez bir yarışta diskalifiye olarak puan çıkaramadı. Felipe Massa ve Fernando Alonso gibi deneyimli pilotlar da araçlarının elektrik aksamında yaşadıkları sorunların ardından yarışı bitiremedi.

Hamilton, pilotlar klasmanında puan alamamasına rağmen en yakın rakibi Rosberg’in 41 puan önünde liderliğini sürdürüyor. 211 puanla ikinci sırada yer alan Rosberg’i ise 203 puanlı Vettel takip ediyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Japonya’da 27 Eylül’de koşulacak sezonun 14. etabıyla devam edecek.

İlk 10 sıra

Yarışı ilk 10’da bitiren pilotlar şöyle:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault)

3. Kimi Raikkonen (Ferrari)

4. Nico Rosberg (Mercedes)

5. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)

6. Daniil Kvyat (Red Bull-Renault)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Max Verstappen (Toro Rosso)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso)

10. Felipe Nasr (Sauber)

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1’de Singapur Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) : 252 puan

2. Nico Rosberg (Almanya) : 211

3. Sebastian Vettel (Almanya) : 203

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) : 107

5. Valtteri Bottas (Finlandiya) : 101

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 463

2. Ferrari: 310

3. Williams: 198

4. Red Bull: 139

5. Force India: 69,