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Spor

Singapur Grand Prix'si Vettel'in SİNGAPUR (A.A)

25 Eylül 2011 22:41

-Singapur Grand Prix'si Vettel'in SİNGAPUR (A.A) - 25.09.2011 - Formula 1'de Singapur Grand Prix'sini Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. Sezonun 14. yarışında dün yapılan sıralama turlarında ''pole position''ın sahibi olan ve bugünkü yarışa ilk cepten başlayan Vettel, 1:59.06'lık derecesiyle birinciliği elde etti ve böylece sezonun 9., kariyerinin ise 19. zaferine imza atmış oldu. Marina Bay Pisti'ndeki yarışta McLaren'in İngiliz pilotu Jenson Button 2., Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber 3. ve Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso 4. sırada yer aldı. Formula 1'de sezonun 15. yarışı olan Japonya Grand Prix'si, 7-9 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacak.

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