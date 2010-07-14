Singapur ekonomik büyümede Türkiye'yi ikiye katladı

T24 - İkinci çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılası yüzde 19.3 büyüyen Singapur, bu yıl dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olma yolunda hızla ilerliyor. Singapur bu büyüme oranıyla, yılın ilk çeyreğinde sırasıyla yüzde 11.9 ve yüzde 11.7 büyüyen Çin ve Türkiye’yi de neredeyse ikiye katladı.



Singapur, yüksek ikinci çeyrek verisi sonrasında 2010 için büyüme tahminini de yüzde 13 ile yüzde 15 arasına çekti.



Singapur merkezli finansal araştırma şirketi CIMB Research’ün ekonomistlerinden Song Seng Wun, “Singapur bu yıl Asya’nın ve büyük bir ihtimalle dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olacak” dedi.



Wun, yılın ikinci yarısında bir durgunluk beklenmesine rağmen yeni büyüme tahmininin oldukça gerçekçi olduğunu savundu ve 2010’un ilk altı ayında Singapur’un GSYİH’sinin yüzde 18 oranında arttığına dikkat çekti.





İhracat talebi büyüme getirdi



Singapur’un üretim mallarına, özellikle de biyomedikal ürünler ve yarı iletkenlere olan ihracat talebinde yoğun artışın yaşanması, GSYİH tahmininin yukarı çekilmesinde etkili oldu.

Ülkede bilgisayar çipleri de dahil olmak üzere elektronik ürünlerin ihracatı, Mayıs ayındaki yüzde 39’luk oranı geçerek Haziran’da yüzde 44’e çıktı.



Elektronik ürünler haricinde, ilaç, petrokimyasallar ve makine araç gereçlerinin ihracatı ise Mayıs’taki yüzde 16’lık oranı geride bırakarak, Haziran’da yüzde 21 oranında artış gösterdi.



Bununla birlikte, ülkenin toplam ihracatının bu yıl yüzde 17 ile yüzde 19 arasında artması bekleniyor. Daha önceki tahminler ise yüzde 15 ile yüzde 17 arasındaydı.



İhracat artışındaki temel faktör, Singapur’un başta Çin olmak üzere Asya’daki diğer ülkelerle girdiği güçlü ticaret ilişkisi olarak gösteriliyor.





Zirveye konacak



Küresel çapta finans araştırmaları yapan Action Economics’in ekonomistlerinden David Cohen, “Singapur büyük bir ihtimalle küresel çapta bütün listelerin zirvesine konacak” diye konuştu.



Cohen, bu büyüme tahmininin, Singapur ekonomisinin küresel ekonomik kriz yüzünden geçen yıl yüzde 1.3 oranında daraldığı gerçeği göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.





G20’de ilk iki: Çin ve Türkiye



İlk çeyrekte açıklanan büyüme rakamlarına göre G20 ülkeleri arasında en hızlı büyümeyi gösteren ilk iki ülke Çin ve Türkiye olmuştu. Bu dönemde Türkiye yüzde 11.7, Çin ise 11.9 büyüme kaydetmişti. Singapur G20 üyeleri arasında yer almıyor.



Analistler, Türkiye’nin 2010 yılında yüzde 6 civarında büyümesini beklerken, Çin’de ise çift haneli rakamların altına inileceği öngörülüyor.





