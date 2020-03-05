Singapur'dan Koronavirüs hastası taşıyan THY uçağı açıklaması

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Singapurlu yetkililer, içinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir hasta bulunduğu tespit edilen Türk Hava Yolları uçağının İstanbul'a yolcusuz bir şekilde geri gönderildiğini açıkladı.

Reuters'a konuşan bir Singapurlu yetkili, Koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişinin Türk vatandaşı olmadığını ve İstanbul Havalimanı'ndan transit olarak geçtiğini ifade etti. İsmi paylaşılmayan yetkili uçakta 143 yolcu ve 10 mürettebat mensubu olduğunu ifade etti.

Singapur'un havacılık denetim ajansından yapılan açıklamada bahsi geçen uçaktaki pilot ve kabin ekibinin İstanbul'a doğru yola çıktığı ve indiklerinde karantinaya alınacakları belirtildi.

Singapur Sivil Havacılık Dairesi, Koronavirüs tespit edilen yolcunun uçağın kabin ekibindekilerle yakın temasta bulunduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanlığı'yla konuşulduğu ve kabin ekibindekilerin dönünce karantinaya alınacağının doğrulandığı belirtildi.

Singapur Ulaştırma Bakanlığı, hastayla temasa geçmiş olabilecek diğer kişileri tespit etmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Singapur'da bugüne kadar 112 Koronavirüs vakası tespit edildi, ancak hastaların çoğu tedavi edilip evlerine gönderildi.

Bakan Koca'dan açıklama geldi