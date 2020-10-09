Singapur'da Koronavirüs döneminde cruise seyahatini canlandırma çözümü "hiçbir yere gitmeyen gemiler" oldu

Singapur'da, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken cruise gemileriyle seyahati canlı tutabilmek için 'hiç bir yere gitmeyen cruise gemileri' hizmeti başladı. Buna göre, büyük cruise gemilerine giden yolcular seyahat boyunca gemi içinde kalacak ve sonunda yeniden başladıkları yere dönecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, Singapur'da hükûmet turizm sektörünün Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı zorlukları hafifletmek için crusie gemilerinin hiçbir yerde demirlemeyecek şekilde çalışmasına onay verdi.

Singapur'da kasım ayından itibaren cruise gemileriyle hiçbir yerde demirlememek üzere tatil yapılabilecek. Gemiler kapasitelerinin yarısı kada yolcu alacak ve maske takmak sürekli olarak zorunlu olacak. Yolcuların binmeden önce Covid-19 testi yaptırması gerekecek.

Dünya genelinde cruise gemileriyle seyahat sektörü salgından en çok etkilenen turizm hizmetlerinden biri olmuştu. Ancak çevreciler, 'hiçbir yere gitmeyen cruise seyahati' gibi yöntemlere karşı çıkıyor. Cruise gemilerinde kullanılan yakıtın çevreyi kirlettiği vurgulanıyor.