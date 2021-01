Singapur'da ‘'hiçbir yere yolculuk’', yolcuların Koronavirüs testlerinin pozitif olmasının ardından sona erdi

Singapur'da salgın sırasında "hiçbir yere yolculuk" hizmeti veren bir geminin yolculuğu, bir yolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sona erdi.

Singapur, sadece şehir devleti sakinlerine açık olacak şekilde yakın sularda geziler düzenleyerek Koronavirüs salgını sırasında cruise gemilerini canlı tutmayı hedefliyor. Straits Times gazetesinin haberine göre, bu hafta 2 bin yolcunun bulunduğu gemide bir yolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Geminin bir gün erken rıhtıma döneceği ve yolcuların odalarında kalmaları gerektiği bildirildi.

Aralık ayı başlarında New York Times, World Dream gemisindeki her yolcunun Royal Caribbean'ın Quantum of the Seas ile aynı operatör tarafından işletildiğini bildirdi. Ayrıca gazete, “Konumlarını izleyen ve tanıştıkları herkesin adlarını kaydeden küçük pembe temas izleme bölmeleri var.” olduğuna da dikkat çekti.

Diğer Koronavirüs önlemleri arasında kumar makinelerinde el dezenfektanı istasyonları ve havuzdayken bile "küresel kruvaziyer endüstrisinin geleceğinin vizyonu" olarak adlandırılan zorunlu maskeler yer alırken gemi içerisinde solunum cihazlarıyla donatılmış bir hastane de var. Quantum of the Seas kapasitesinin yarısını taşıyor ve taze hava gemiye klima sistemleriyle pompalanıyor. Singapur'da yerleşik olmayan herhangi bir mürettebat, gemiye binmeden önce kendi ülkelerinde 14 gün ve Singapur'da 14 gün daha karantinada olmak zorunda kaldı.



Sektör, yolcu gemilerinde bulunan en eski büyük salgınlardan bazıları ile Koronavirüs salgınından büyük bir darbe aldı. Ancak şirket New York Times'a yaptığı açıklamada, gemi yolculuğunun Ekim ayı için normal rakamın altı katı olduğunu söyledi.





Royal Caribbean, pozitif teşhisi takiben yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu misafirle yakın teması olan tüm misafirleri ve mürettebatı tespit ettik ve izole ettik ve bu kişilerin her biri daha sonra virüs için negatif test yaptı."

Temas takibi incelendikten sonra konukların karaya çıkarılacağı bildirildi.

Straits Times'a göre test sonucu pozitif çıkan konuğa gemi yolculuğunun tamamı ve diğer herkese gemi yolculuğunda bir günün değeri iade edileceği ifade edildi.

Kaptan anonsunda, "Yolculuğunuzu tam olarak bu şekilde geçirmek istemediğinizi anlıyoruz ve çok üzgünüz" dedi.