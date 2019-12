Sinemaya 4. boyut da geldi

T24 - Dünyada üç boyutlu TV çılgınlığı yaşanırken, çoktan üç boyuta geçmiş olan sinemalar ise dördüncü boyuta taşınıyor. 4D teknolojisiyle seyirciler filmi yaşayarak izliyor. Koltuklar sallanıyor, barut kokusu her yeri sarıyor, yağmurda ıslanıp filmde atılan yumruk sırtta hissediliyor.



Dünya üç boyutlu (3D) televizyonu konuşurken, sinema salonlarındaki teknolojiyle filmler dördüncü boyuta taşınıyor. Güney Kore’nin başkenti Seul’deki CJ CGV 4D Plex Sinema salonu, dünyada bu alandaki ilk teknolojiyi sunanlardan biri oldu.





Yaşayarak izleniyor



Koltukları, efektleriyle dört boyutlu hale getirilen sinema salonunda seyirciler filmleri yaşayarak izliyor. Film sırasında sahneye bağlı olarak yağmur yağdırılıyor, koltuklar sallanıyor, toz bulutları havada uçuşuyor. Ses, koku ve ışık efektleriyle seyirciye filmdeki bütün sahneler yaşattırılıyor. Patlama sahnesinde toz bulutları havada uçuşuyor, hareketli bir sahnede koltuk sağa sola, öne arkaya doğru sallanıyor. Uçak takibinde rüzgardan saçlar dağılıyor. Yağmurlu sahnede su damlaları yüzleri ıslatırken, sis olduğunda ise salonu duman bulutları sarıyor. Şimdilik sınırlı sayıda film 4D’ye uyarlandı. Bunlardan biri Iron Man oldu. Film izlenirken hareketli koltuklarda, sahneler birebir hissetirildi. Keskin barut kokusu, sis, silah sesleri, su damlalaları. Film kahramanı olan silah şirketi sahibi Tony Stark’a her ateş edilişinde koltuklarda taramalı silahı andıran yumruklar izleyenlerin sırtında ve boynunda hissedildi. Salon efektleri nedeniyle dördüncü boyut olarak adlandırılan bu teknoloji, 2D ve 3D filmlerin her ikisine de uygulanıyor. Üç boyutlu filmlerde ise, projektörlerle filmdeki oyuncular, seyircilerin arasında dolaşıyor izlenimi veriliyor.





Hayalet dokunuyor



Görüntü ve efekt teknolojisiyle özellikle korku filmlerinde bir hayalet, izleyicinin omuzuna dokunabiliyor. Filmle, korku tüneli eğlencesinin birleştirilmesiyle oluşan bu sahneler, sinemanın geleceği hakkında fikir veriyor. CJ CGV’de, çok ilgi gören üç boyutlu animasyon film Avatar’ı da dördüncü boyutta izlemek mümkün. Güney Kore’nin en büyük sinemalar zinciri olan CJ CGV’nin geçen yılki cirosu yarım milyar doları bulmuş.





TV’ye üç boyutu taşıdı tanıtımı Türkiye’de yapıyor



Güney Koreli elektronik devi LG, üç boyutlu (3D) TV yarışına katılırken, kül bulutu engeline karşın Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde ilk 3D TV lansmanını Türkiye’de yapıyor. Şirket 26 Nisan’da tam LED (Işık yayan diyot), HD (yüksek çözünürlükte görüntü) ve bunun yanında 3D özeliği olan Infinia serisini Türkiye’de pazara sunacak. LG Ortadoğu ve Afrika (MEA) LCD TV Genel Müdür Yardımcısı Hee Bong Lim, bölgede 3D TV’lerin ilk lansmanını Türkiye’de yapacaklarını belirterek, 42 ve 72 inç arasında değişen 10 modeli bu yıl satışa sunacaklarını söyledi. Lim, “MEA Bölgesi’deki talep, bölgedeki yayıncı kuruluşların içerik geliştirmeleriyle artacak. Bölgede 3D yayını yapan yok ancak üç boyutlu DVD’ler ve oyunlar da televizyonlara ilgiyi artıracak” dedi.



H.B. Lim, Avatar gibi filmlerle pazarın hazır hale geldiğini de kaydederek, “Dünya Kupası’nda da 25 maç üç boyutlu izlenecek. Şu anda 3D TV fiyatları, Full HD TV fiyatlarına göre ortalama yüzde 20 daha pahalı. Beş yıl sonra da 3D TV’ler gözlüksüz izlenebilecek. 3D filmlerin etkisiyle bu yıl dünyada 3D TV talebi yüzde 36 artacak. 3.8 milyon adet satış planlanıyor. Tahminlere göre bu 2011 yılında 13 milyona, 2014’de ise 83.5 milyona çıkacak” diye konuştu. Lim, 3D özelliği olan TV’lerin satışının artmasında Güney Afrika Dünya Kupası ve diğer spor etkinliklerinin de önemli etkisinin olacağını vurguladı.





Kül bulutu etkiledi



LG MEA LCD TV Pazarlama Müdürü Ki Dong Jun da, İzlanda’da patlayan yanardağın açtığı ve tüm Avrupa’yı felç eden kül bulutunun, 3D TV’lerin Türkiye’ye gelişini de geciktirdiğini söyledi. Jun, şöyle konuştu: “3D TV’lerin Türkiye’de satışına mayısın ilk haftasında başlamayı planlamıştık. Ama kül bulutu nedeniyle lojistik merkezimizden yapılan nakliyeler olumsuz etkilendi. Bundan dolayı 3D TV’lerin Türkiye’ye girişi biraz gecikecek.”





Fiyatı 4 bin 200 dolardan başlıyor



Full LED teknolojisinde ışık yayan diyot (LED) aydınlatması kullanılıyor LED televizyonların üç boyut özelliği de var.LG, Full LED 3D televizyonunu pazara sundu. Infinia tasarımına sahip televizyon parlaklık ve görüntü kalitesinde iddialı. Shutter gözlük tipinde 3D teknolojisine sahip olan LX9500, inovatif arka ışık yapısına sahip. 3D TV’lerin fiy atı 4.200-7.000 dolar arasında değişiyor.





3D TV paneli üreten iki şirketten biri



Güney Koreli teknoloji üreticisi LG’nin dünyada LCD TV panel pazarındaki payı yüzde 25. Bütçesinin yılda yüzde beşini Ar-Ge’ye ayırıyor. Ayda 1.6 milyon adet TV paneli üretiyor. Kuzey Kore sınırındaki fabrikası 24 saat boyunca tam kapasite olarak çalışıyor. Bu yılın ikinci yarısında yeni bir üretim tesisini daha devreye sokacak. LG, Türkiye’de de Vestel ve Arçelik gibi markalara panel sağlıyor. 3D TV panelini de üreten iki marka arasında. Şirket yetkilileri 3D için panellerde küçük değişiklikler yaptıklarını bunun için de 3 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi.