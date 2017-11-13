Sinemaseverler 'Yanlış Anlama' filmini, oyuncularıyla Venezia Cinens’te izledi

İSTANBUL, (DHA)- SİNEMASEVERLER Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet’in sinema salonu Venezia Cinens\'te “Yanlış Anlama” filmini oyunlarıyla salonda birlikte izledi.

Filmin başrol oyuncularından Pelin Sönmez, Bahadır Efe ve Pervin Abiyeva\'nın katıldığı gösterime sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Gösterim öncesinde seyircilerle bir arada olmanın motivasyonlarını artırdığını söyleyen oyuncu Pelin Sönmez, \"Oyuncular için en güzel duygunun bu olduğunu düşünüyorum. Filmin çekimleri sırasında çok keyifli bir süreç yaşadık. Bir Bakü-İstanbul komedisiydi. Sıcak ve samimi bir film oldu\" dedi.

İstanbul\'daki galanın dışında Bakü\'de de iki gala yaptıklarını söyleyen oyuncu Bahadır Efe, çok güzel reaksiyonlar aldıklarını belirtti. Filmin çekimleri sırasında bir ay boyunca çok güzel ağırlandıklarını dile getiren Efe, gala için gittiklerinde ise ikinci evlerine gitmiş gibi olduklarını ifade etti. Kendisi 33 yaşında olan Efe, filmde 72 yaşındaki \'Hünkar Dede\' karakterine can veriyor. Role hazırlık sürecinin uzun sürdüğünü dile getiren Efe, \"Önceden var olan bir karakterdi, biz onu biraz daha geliştirdik ve yapımcımızla buluşturduk. İki buçuk saat süren bir makyajın ardından sete girdiğim için karakteri koruma adına set boyunca sürekli bu şekilde dolaşıyordum. Bir yerden sonra herkes bana \'dede\' olarak hitap etmeye, yer vermeye başladı. Ben de durumu çok bozmuyordum. Hatta çekimler dışında da bazen sesimi değiştiriyordum\" diye konuştu.

Filmin Azeri oyuncularından Pervin Abiyeva ise ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi. \"Bizim halkımız gülmeyi çok sever\" diyen Abiyeva, \"Şu anda sinema salonlarını takip ediyorum. Bir iki gün önceden salonların dolu olduğunu görüyorum, yer olmuyor. Bana nasıl bilet bulabileceklerini soruyorlar. Bu çok iyi bir şey. Türkiye\'de de iyi karşılandığını duydum. Benim için ayrıca mutluluk verici çünkü bu benim Türkiye ile ilk işim. İnanıyorum ki bunun devamı gelecek\" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkileri komik bir hikâyeyle perdeye taşıyan film, İstanbul Balat\'ta başlayıp, Azerbaycan’ın Bakü şehrine uzanıyor. Senaryosunu Ayberk Çınar\'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez, Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin yer alıyor.

Venezia Mega Outlet’in cadde katında yer alan Venezia Cinens Sinemaları, bin 296 koltuk kapasitesi, özel ses yalıtım sistemi, ergonomik koltukları, Curved dev perdesi, son teknolojik özelliklere sahip iklimlendirme sistemi ve Dolby Atmos Digital Surround ses sistemi kullanılıyor.

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