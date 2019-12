Sinemanın en iyi otomobilleri

‘Back to the Future/Geleceğe Dönüş’ filmleriyle ünlenen ve tarihe karışan paslanmaz çelik gövdeli ‘DMC-12’, yeniden bantlara dönmeye hazırlanıyor.‘Christine’ filmindeki kırmızı ve beyaz renkli 1958 Plymouth Fury, Hollywood Müzesi’nde sergileniyor.Batman filmlerinin ünlü otomobili Batmobile ilk üçe girmeyi başarıyor. Batmobile’e makineli silahlar ve bombalar monte edilmişti.1977 yılındaki Bond (The Spy Who Loved Me/Beni Seven Casus) filminde yer alan (Lotus Esprit) denizaltı otomobili konsepti gerçek hayata geçirilebilir mi sorusunu sormamıza neden olmuştu.1984’e dek yapılmış en pahalı komedi filmi ‘Ghostbusters/Hayalet Avcıları’nda ECTO-1 adlı otomobil kullanıldı.‘The Evil Dead’ filminin bir devamı/yeniden çekimi olan ‘Kötü Ruh 2’de (1986) Oldsmobile otomobil kullanıldı.'Ferris Buellerr'la Bir Gün' (1986 ) adlı filmde Buellerr adlı genç bir gün, biraz cesaret ve kırmızı bir Ferrari ile 17 yaşında olmanın tadını çıkartır.‘Azınlık Raporu-Minority Report’ (2002) filminde Tom Cruise’un kullandığı otomobil tamamen bu filme özel dizayn edildi.‘The Rock’ filminin maliyeti tam 70 milyon dolar. John Cusack’ın canlandırdığı Duncan Malloy’nin otomobili dokuzuncu sırada yer alıyor.1968 tarihli, uçan bir arabayı anlatan film ‘Chitty Chitty Bang Bang’. Filmde anlatılan otomobil hem denizde hem havada ilerleyebiliyor.