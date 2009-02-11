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Kültür-Sanat

Sinemanın en çok kazandıran oyuncuları

Forbes dergisi sinema dünyasının en çok kazandıran oyuncularını seçti. İlk sırada Will Smith var.

11 Şubat 2009 02:00

Forbes dergisi sinema dünyasının en çok kazandıran oyuncularını seçti. İlk sırada Will Smith var.

Forbes dergisi, sinema sektörünün kâr getiren ilk 10 oyuncusunun listesine çıkardı. Eğer bu oyunculara yatırım yaparsanız, paranızın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Üstelik krizden de etkilenmiyorlar.

Listenin ilk sırasında, son yıllarda bir markaya dönüşen, ortalama filmleri bile çok izlenenler arasına giren, her türde görünen Will Smith var.

Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie-Brad Pitt çifti Smith’i eşit puanlarla takip ediyor.

İşte kârlı oyuncuların karnesi

1. Will Smith 10.00
2. Johnny Depp 9.89
3. Leonardo DiCaprio 9.89
4. Angelina Jolie 9.89
5. Brad Pitt 9.89
6. Tom Hanks 9.87
7. George Clooney 9.81
8. Denzel Washington 9.76
9. Matt Damon 9.69
10. Jack Nicholson 9.68

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