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Kültür-Sanat

Sinemanın dev isimlerine Oscar

Beş Oscar'lı Francis Ford Coppola ödüllerine bir yenisini ekleyecek: Yaşam Boyu Başarı Oscarı. Aynı gece dev Fransız sinemacı Jean- Luc Godard da ödül alacak.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- Francis Ford Coppola beş Oscar ödülüne bir yenisini ekleyecek: Yaşam Boyu Başarı Oscarı.
Aynı gece dev Fransız sinemacı Jean- Luc Godard da ödül alacak.


The Godfather’ın yönetmeni Francis Ford Coppola, daha önce aldığı beş Akademi Ödülü’ne bir yenisini daha ekleyecek. Academy of Motion Picture Arts and Sciences çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu yılın kasım ayında Los Angles’ta düzenlenecek törende, Coppola’ya Yaşam Boyu Başarı Oscar’ı vereceklerini açıkladı. Vietnam Savaşı’nı anlatan filmi Apocalypse Now ve 1974 tarihli The Conversation filmlerini yazan ve yöneten 71 yaşındaki Coppola, Irving Thalberg Anma Ödülü’nü alacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü, eserleri sürekli olarak sinema yapımlarının yüksek kalitesini yansıtan yaratıcı yönetmenlere veriliyor. Coppola, kazandığı beş Oscar’ın çoğunu 1940 ve 1950’li yıllarda İtalyan asıllı Amerikalı Corleone mafyası hakkında yaptığı The Godfather filmiyle kazanmıştı. Francis Ford Coppola, Star Wars’un yaratıcısı George Lucas’ın kariyerinin başlangıcında da önemli bir pay sahibi. Lucas’ın THX 1138 ve American Graffiti isimli ilk iki filminin yapımcılığını üstlenmişti.
 

Bir başka efsane Godard da ödül alacak


Gecede Irving G. Thalberg ödülünü Coppola ile paylaşacak diğer bir diğer efsane isim ise Fransız yönetmen Jean- Luc Godard. Fransız Yeni Dalga Akımı’nın en önemli figürlerinden biri olan Godard, Breathless ve The Seven Deadly Sins filmleriyle büyük başarılara imza atmıştı. Birleşik Devletler sinemasının önemli karakter oyuncularından Eli Wallach da ödül alacak isimler arasında. 94 yaşındaki Wallach, 1956 tarihli Baby Doll filmiyle en iyi çıkış yapan oyuncu dalında BAFTA ödülüne layık görülmüş, en büyük çıkışını ise Tuco karakteriyle İyi, Kötü, Çirkin filmiyle yapmıştı. Sinema tarihçisi ve belgesel yapımcısı Kevin Brownlow da onur ödülünü alacak isimler arasında bulunuyor.

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