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Sinemalarda da sigara gösterimine yasak geliyor

"Sigarayı kimliksiz hale getireceğiz"

14 Aralık 2017 10:37

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki nüfusun yüzde 32’sine kadar çıkan sigara kullanım oranlarını düşürmek için yeni bir yasa taslağı hazırladı. Sigara gösteriminin yasak olacağı alanlarda sinemalar da var.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Sağlık Bakanlığı, kadın ve gençlerde artan sigara kullanımını önlemek için dizilerdeki sigara görüntülerinin tamamen kaldırılmasını sağlayacak. Sinemalarda gösterilen sigara reklam ve görüntüleri de yasaklanacak. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, uygulanacak yeni yöntemleri şöyle anlattı:

“Sigarayı kimliksiz hale getireceğiz. Sinemalarda sigara kullanımını destekleyici promosyonlar yaptırmayacağız. Reklamlar yasaklanacak. Dizilerde içilmesine engel olacağız. Yapılırsa o bölümler kesilecek. Sigara içme oranını 2023’e kadar yüzde 25’e getirmeyi hedefliyoruz.”

 

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