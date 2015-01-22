Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta romantik, dram, savaş filmi, macera, komedi, aile türünde 4'ü yerli 7 film vizyonda.

1. Arayış

İkinci Çeçen Savaşı'nın yaşandığı 1999 yılında geçen filmde, birbirlerine dokunan dört farklı hayatın hikayesi ela alınıyor. Küçük Hadji savaş sırasında Çeçen köyünde yaşayan bir çocuktur. Gözleri önünde anne ve babası öldürüldükten ve ablasını kaybettikten sonra Hadji de köydeki bir grup insanla birlikte yollara düşer. Mülteciler hep birlikte köyden kaçarken küçük çocuk kendini şehir merkezinde bulur. Carol ise Avrupa Birliği'nin Heyet Başkanı olan başarılı bir kadındır. Bölgede görevli olan Carol, küçük Hadji ile kaçtığı yerde karşılaşır ve onu koruma altına alır.

Bu sırada Hadji'nin ablası Raissa da tüm imkanlarıyla kardeşini aramaktadır. Hikayenin bir diğer kahramanı olan Kolia ise 20 yaşındaki bir Rus gencidir. Kolia esrar taşırken yakalanıp orduya asker olarak gönderilince dünyanın daha önce hiç görmediği bir yanıyla tanışacaktır. Oscar ödüllü yönetmen Michel Hazanavicius'ın yönettiği filmin başlıca rollerinde Bérénice Bejo, Annette Bening ve Maksim Emelyanov yer alıyor.

2. Aşk Sana Benzer

Ege'de bir balıkçı kasabasından ailesinden kalan restoranı elinde tutmak için mücadele veren Ali, bir gün kasabaya gelen ve esrarengiz bir kız olan Deniz ile karşılaşır. Birbirlerine karşı büyük bir çekim hisseden Deniz ve Ali'nin aşkına dondurmacıdan manava kadar kasabanın pek çok sakini şahittir. Bu sıcak Ege kasabası, kendisi gibi bir aşka tanıklık ederken, Deniz'in geçmişinden gelenler onun ve aşkının peşini bırakmayacaktır.. Oyuncu Burak Özçivit'in aynı zamanda yapımcılığını da üstlendiği projede, başrolü güzel oyuncu Fahriye Evcen ile paylaşıyor. Kadroda onlara eşlik eden diğer isimlerse Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Birsen Dürülü, Kaya Akkaya, Şamil Kafkas ve Burçin Işık. Bedia Ceylan Güzelce'nin senaryosuna imza attığı romantik dram filminin yönetmeni ise A. Taner Elhan.

3. Benim Komşum Bir Melek

Bekar bir anne olan Maggie, 12 yaşındaki oğlu Oliver ile Brooklyn’deki yeni evlerine taşınır. Çalıştığı hastanede uzun saatler mesai yapmak zorunda kalan Maggie’nin oğlunu komşusu Vincent’a emanet etmekten başka şansı kalmaz. Fakat Vincent, alkole ve kumara düşkünlüğü ile bilinen emekli, huysuz bir adamdır. Günler geçtikçe Vincent ve Oliver arasında sıra dışı bir ilişki doğar, zira Vincent striptiz barlar ya da at yarışları gibi günlük aktivitelerine Oliver’ı da dahil eder! Vincent bu genç adamın ‘büyümesine’ yardımcı olurken Oliver da Vincent’ta kimsenin görmediği bir tarafı ortaya çıkartacaktır: Yufka yürekli bir ihtiyar. Başrolde Bill Murray’i seyrettiğimiz filmde, deneyimli isme Melissa McCarthy ve küçük oyuncu Jaeden Lieberher eşlik ediyor. Filmin yönetmenliği ve senaristliği ise Theodore Melfi’ye ait.

4. Cesur Tom: Sihirli Ayna

Fakir bir çiftçinin oğlu olan Cesur Tom, küçük cüssesinde karşın oldukç zeki ve akranlarının büyük bir çoğunluğuna göre çevik bir çocuktur. Sihirli bir aynada hayatının aşkı olan güzel prensesi gördükten sonra, onu bulmak için hemen harekete geçer. Ama tam da bu sırada kötü bir cadı, kraliyet sarayına bir tuzak kurar: devasa bir ağaç ile prenses ve ailesinin yegane su kaynağına ulaşmasını engeller.

Çaresiz kral bir duyuru yayınlar ve her kim bu kara büyüyü bozup onları susuzluktan kurtarırsa, kraliyetin yarısını bu kahramana vermeyi vaad eder. Dahası bunu gerçekleştirebilen kahraman prensesle de evlenmeye hak kazanacaktır. Bu haberi duyan Tom başına gelen tüm talihsizliklere rağmen büyüyü bozmak için elinden geleni yapar. Bu macerada onu hiç ummadığı sürprizler beklemektedir.

5. Çılgın Kamp

Aynı mahallede yaşayan fakat arları pek de iyi olmayan iki arkadaş grubu, soluğu çılgın maceraların geçtiği bir yaz kampında almaya karar verir. Diğer yandan tek amacı büyük hazineyi ele geçirmek olan Azmanlar çetesi de hapisten kaçıp kampı ele geçirmeye çalışırlar.

Bu talihsiz rastlantı çocukları ve Azmanlar çetesini karşı karşıya getirince de iş başa düşer. Barış ve Savaş aralarında anlaşmaya varırlar ve Azmanlar çetesine karşı işbirliğine giderler. Küçük kafadarlar şimdi kampı onların elinden kurtarmak için büyük bir mücadeleye girmeye hazırlanacaklardır.

Macera ve komedi türündeki çocuk seyirci kitlesine yönelik filmin yönetmenliğini Aram Gülyüz ve Emir Khalilzadeh beraber üstlenirken, senaryo ise Seçil Kahveci ve Serhat Kahveci'ye ait. Filmin yapımcılığını ise Kadraj Stüdyoları ve Hasan Köroğlu üstleniyor.

6. Köstebekgiller: Perili Orman

Küçük bir kız çocuğu yeni taşındıkları evin bahçesinde oynarken bir köstebek yuvası keşfeder. Sevimli köstebeklerle arkadaş olup onların dünyasına atılması fazla sürmez! Küçük seyircilerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri ‘Köstebekler’ dizisinin, sinema filmi olan beyazperdeye aktarılan yapımın başrollerinde İnci Türkay ve Evrim Akın yer alıyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği filmin çocuk oyuncuları ise Yiğit Ege Yazar ve Reyhan Asena Keskinci.

7. Neden Tarkovski Olamıyorum

Bahadır bin bir zorluklarla, iki yakası bir türlü bir araya gelmeden film yapmayı düşünen cesur sinemacılardan biri. Bir tarafta yaptığı işin ağırlığı altında ezilmemek, hayallerindeki filmi yapmak için koştururken; diğer taraftanda ailesi, yakın çevresi ve sevdikleri tarafından durmaksızın bir şeyler yapması için dürtülüyor. Peki şansları tükenmek üzere olan bu genç sinemacı ne yapacak? Hayallerine sırt çevirmek pahasına sevdiklerinin kendisini sokmaya çalıştıkları kalıbı kabul mü edecek yoksa sinemanın kendince pek de büyülü olmayan dünyasında ayakta kalmaya çalışmak için çırpınmayı mı sürdürecek?

Film içinde film çekme öyküsü olan "Neden Tarkovski Olamıyorum?" filminin yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu üstlenirken, başrolde Tansu Biçer yer alıyor. Biçer'e kadroda eşlik eden isimlerse Esra Kızıldoğan, Vuslat Saraçoğlu, Menderes Samancılar, Tülay Bursa, Recep Yener, Sacide Taşaner ve Serkan Genç.