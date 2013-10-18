Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

'Paranoya', 'Son Aşk', 'Onur Savaşı', 'Kesişen Hayatlar', 'Buraya Kadar', 'Sev beni', 'Gözümün Nuru'

bu hafta vizyona giren filmler oldu.

Paranoya

Gary Oldman ve Josh Holloway'in başrollerde yer aldığı "Paranoya" aksiyon ve dram sevenlerle buluşacak.

Hollywood'un tanınan oyuncuları Gary Oldman ve Josh Holloway'in başrollerde yer aldığı "Paranoya", haftanın merakla beklenen filmlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Amerika-Fransa ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda, Robert Luketic oturuyor. Amber Heard, Harrison Ford ve Liam Hemsworth'un da oyunculuklarıyla katkı verdiği filmin senaryosunda Jason Dean Hall, Barry Levy ve Joseph Finder'in imzası bulunuyor.

Adam Cassidy uzun zamandır bir parçası olduğu Wyatt isimli önemli bir telekomünikasyon şirketinde iyi bir kariyere sahip olmak için var gücüyle ve büyük bir hırsla çalışmaktadır. Ancak anlık bir dikkatsizliğinden kaynaklanan ufacık bir hataya sebep olması şirketin önemli miktarda para kaybetmesine neden olur. Bu nedenle de patronu Nicholas Wyatt'ı bir hayli zor bir durumda bırakır. Bu hatayı telafi etmesi ise ilginç bir görevle mümkün olacaktır. Jack Goddard'ın yönettiği rahip firmaya transfer olup, Wyatt için muhbirlik yapması gerekecektir. Varlıklı bir adam olmanın ve lüks arabalara sahip olmanın hayallerini kuran Adam, acımasız ve iki yüzlü piyasanın maşalarından biridir.

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Son Aşk

Sandra Nettelbeck'in yönetttiği "Son Aşk"ın oyuncu kadrosu Michael Caine, Clemence Poesy, Gillian Anderson, Jane Alexander ve Justin Kirk'ten oluşuyor.

Filmin senaryosunu ise yönetmen Nettelbeck ve Françoise Dorner yazdı.

Matthew Morgan, Paris te yaşamını sürdüren yalnız bir adamdır. Bir tesadüf sonrasında zarif ve sevimli bir kadın olan Pauline ile tanışır ve yaşama gücünü yeniden kazanır. Birlikte gerçek dostluk ve içten bir ilişkiye adım atan ikili, bu süreçte aile olmanın değerini de anımsar. Pauline bir araba kazasında ailesini kaybetmiş ve bu acı olayın sonrasında asla başka biriyle birlikte kendini güvende hissedememiştir. Matthew ise karısının ölümünden sonra çocuklarıyla sarsıcı sorunlar yaşamıştır. Pauline, Matthew un bu sorunlarının neden olduğu son derece trajik bir olaya tanık olur ve Matthew ve oğlu Miles ın arasındaki problemleri çözmeye karar verir.

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Onur Savaşı

Bir Danimarka yapımı olan "Onur Savaşı" adlı filmin yönetmenliğini Thomas Vinterberg üstlendi.

Ağırlıklı olarak Danimarkalı oyunculardan oluşan kadroda Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp, Troels Thorsen ve Soren Ronholt bulunuyor.

Lucas'ın geçirdiği zor boşanma süreci ve ardından yaşadıklarını konu alan filmde Lucas'ın hayatını düzene koyabilme çabaları yer alıyor.

Lucas (Mads Mikkelsen) 40′lı yaşlarında bir adamdır. Sorunlar yaşadığı evliliğini bitirdiğinde kendine yeni bir hayat kurmaya karar vermiştir. Kendine yeni bir kız arkadaş edinir. Küçük bir oğlu da olan Lucas, kreşte yeni bir işe başlar. Sorunlu olan ilişkilerini de düzeltmeye çalışan adam, attığı küçük bir yalan sonrasında işlerinin tamamen ters gitmesini engelleyemez. Mads Mikkelsen’in başrolde olduğu ve Klara (Annika Wedderkopp) adındaki küçük kızın başarılı performansı ile dikkat çeken film, Danimarka gibi bir ülkede dahi iki yüzlü insan ilişkilerinin sonuçlarının neler olabileceğini sade bir şekilde anlatmaktadır.

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Kesişen Hayatlar

Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Almanya ve Fransa ortak yapımı filmin yönetmenliğini Srdan Golubovic yaptı. Filmin başrollerinde Leon Lucev, Boris Isakovic, Nebojsa Glogovac, Emir Hadzihafizbegovic ve Jasna Djuricic'in yer alıyor.

Bosna Savaşı'nın en şiddetli dönemindeyiz. Kullandığı sigara markasının bittiğini öğrenen Sırp ordu görevlisi Todor, sinirlerine hakim olamayarak Haris isimli Müslüman bir sivile saldırmaya başlar; arkadaşları da ona eşlik eder. Bu dehşet verici olaya tanık olan Marko isimli görev arkadaşları da kavgayı ayırmaya yeltenir. Marko, talihsiz adamı kurtarırken arkadaşları tarafından acımasızca dövülür ve bu olay ölümüyle sonuçlanır. Savaş biter ve aradan uzun yıllar geçer. Bu talihsiz olayda hayatını yitirmiş olan Marko'nun babası, oğlunun ölümüyle ilgili şüpheler taşımaktadır. Bu şüpheli hal, Marko'nun ölümüne sebep olan askerlerden biri olan Todor'un hastalanması ve tedavi olmak için yaşadıkları şehre gelmesiyle perçinlenir. Bu şehirde yaşamakta olan ve kendisini kurtaran Marko'ya olan borcunu ödemek için fırsat kollayan bir diğer kişi de Haris'tir.

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Buraya Kadar

Haftanın komedi türündeki filmi "Buraya Kadar"ın yönetmenliğini Seth Rogen ve Evan Goldberg üstlenirken, başrollerinde ünlü aktrit Emma Watson, James Franco, Rihanna, Jason Segel, Seth Rogen bulunuyor.

James Franco'nun evindeki partide Seth Rogen, Jay Baruchel ve diğer bir çok ünlü kıyamet günüyle karşı karşıya gelir. Ellerinde kısıtlı gıda kaynağı vardır ve dünya büyük bir kaosa sürüklenmektedir. Daha da kötüsü kaçınılmaz son yaklaştıkça herkesin içindeki hayvani hayatta kalma güdüsü daha çok açığa çıkacaktır! Filmin yönetmenliğini Seth Rogen ile birlikte daha önce kendisiyle Yeşil Yaban Arısı filminde beraber çalışmış olan ve ağırlıklı olarak komedi tarzında işler üreten Evan Goldberg üstleniyor. İlginç senaryolu ve bol kahkahalı filmin kadrosunda Seth Rogen'ın yanı sıra Jay Baruchel, James Franco, Emma Watson, Jason Segel ve Jonah Hill gibi yıldız isimler yer alıyor.

Sev beni

Haftanın iki yerli yapımından biri olan "Sev Beni"nin yönetmenlik koltuğunu Mehmet Bahadır Er ve Maryna Er Gorbach paylaşıyor. Ushan Çakır, Viktoria Spesivtseva, Güven Kıraç, Yavuz Bingöl ve Murat Şeker'in başrollerinde yer aldığı filme mekan olarak Kiev ev sahipliği yaptı.

Cemal Ukrayna'ya bir seyahat için gider. Gece gezmeye çıktığında, bu şehrin genç ve güzel kadınlarından olan Sasha ile tanışır. Birbirlerine olan çekimi reddetmeyi, gece beraber olamk için bardan ayrılırlar. Fakat gecenin devamı alışılageldik gibi olmayacaktır. Bir yanda Kiev'in büyüleyici güzelliği diğer yanda bu ikilinin başlarına gelen sıkıntılar, iki genç insanı birbirine daha çok yaklaştıracaktır. Aşk onları hiç beklemedikleri bir yerde ve zamanda yakalamıştır ama ikisinin de birbirinden sakladığı oldukça önemli sırlar vardır: Cemal evlenmenin arifesindedir, Sasha'nın ise bir sevgilisi vardır... Başrollerini Viktoria Spesivtzeva ve Ushan Çakır’ın paylaştığı yapım, Mehmet Bahadır Er’in son uzun metrajlı filmi.

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Gözümün Nuru

Haftanın dram türündeki yerli yapımı olan "Gözümün Nuru" adlı yapımda Melik Saraçoglu ve Hakki Kurtuluş yönetmenlik becerilerini konuştururken, Ahmet Saraçoğlu ile Melik Saraçoglu da oyunculuklarıyla sinemaseverlerin beğenisini bekleyecek.

Kahramanımız M. Genç yaşında tam bir sinema tutkunudur. Tüm hayatını film çekme idealine bağlamıştır ama göz retinasında yaşadığı ciddi bir rahatsızlık sonucu üst süte iki ameliyat geçirir. Gözlerini tamamen kaybetme korkusuyla tam 40 gün boyunca gözleri bandajlı, yüzükoyun yatmak zorunda kalır. M. bu sancılı süreçte korkularıyla yüzleşmeye başlar; dahası sinemayla kurduğu takıntılı aşkı da gözden geçirecektir. M.’nin kendi yaşadıklarını ti’ye alan tarzı, yaşadığı karanlığa karşı verdiği savaştaki en güçlü silahı olacaktır. Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun senaryoya ve yönetmenliğe beraber imza attıkları son yapım olan film, sıra dışı bir konuya ve çekim planlarına sahip.