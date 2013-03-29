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Kültür-Sanat

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta biri yerli, 7 film vizyona girecek

29 Mart 2013 11:46

Levent Demirkale'nin yönettiği haftanın yerli yapımı "Selam", sinemaseverler buluşacak. Senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı dram türündeki filmde, Fatma Karanfil, Burçin Abdullah, Yunus Emre Yıldırımer, Canan Uzun ve Emre Karakoç, rol alıyor. Filmde, idealist, fedakar ve Türkiye sevdalısı 3 öğretmenin birbirinden ayrı hikayeleri anlatılıyor.

 

Yönetmenliğini Andrew Niccol'un üstlendiği "The Host" filminde, Diane Kruger, Saoirse Ronan, Chandler Canterbury, Jake Abel ve William Hurt, izleyici karşısına çıkacak.  Film ''Alacakaranlık'' serisinin yazarı Stephanie Meyer'in ''The Host'' adlı romanından uyarlandı.

 

Aksiyon ve macera türündeki ABD yapımı "G.I. Joe: Misilleme" filminin yönetmen koltuğunda, Jon Chu oturuyor.  Bruce Willis, Channing Tatum, Dwayne Johnson, Arnold Vosloo, Ray Stevenson'ın rol aldığı filmin senaryosunu Paul Wernick ve Rhett Reese kaleme aldı.

 

"Lanet" filmi, gerilim meraklılarını salonlara çekmeyi hedefliyor. Yönetmenliğini Scott Derrickson'un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda, Ethan Hawke, Clare Foley, Michael Hall D'addario, Rob Riley, Tavis Smiley, yer alıyor.

 

İspanyol yapımı "Aşka Yükseliş" filmini, Fernando Gonzalez Molina yönetti. Maria Valverde, Mario Casas, Diego Martin, Nerea Camacho, Cristina Plazas'ın oynadığı filmin senaryosunu, Ramon Salazar ve Federico Moccia yazdı.

 

Biyografi türündeki "Hitchcock" filminin yönetmenliğini, Sacha Gervasi üstlendi. ABD yapımı filmde, Scarlett Johansson, Anthony Hopkins, Jessica Biel, Helen Mirren ve Toni Collette, izleyici karşısına çıkacak.

 

Alman yapımı "Mutluluk" filminde ise Alba Rohrwacher, Andrea Sawatzki, Hülya Duyar, Maren Kroymann ve Aykut Kayacık, rol alıyor.  Doris Dörrie'nin yazıp yönettiği filmde, Berlin'de yaşayan ve birbirinden çok ayrı hayatlar süren iki gencin olası birliğinin hikayesini izlenecek.

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