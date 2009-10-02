Sinemalarda bu hafta

Sinema severler bu hafta 3'ü yerli 7 filmle buluşacak. Çağan Irmak'ın merakla beklenen filmi 'Karanlıktakiler', 2009 En İyi Yabancı Film Oscar ödüllü 'Son Veda', Adam Sandler komedisi 'Matrak Adamlar' ve Kathryn Bigelow'un son filmi 'Ölümcül Tuzak' öne çıkıyor.



Karanlıktakiler

Çağan Irmak'ın yönettiği ve Meral Çetinkaya, Erdem Akakçe, Derya Alabora ile Şebnem Dilligil'in oynadığı ''Karanlıktakiler'' filminin konusu ise şöyle: Egemen, 30'lu yaşlarını aşmış, bir reklam ajansında çalışan ve annesi Gülseren ile aynı evde yaşamak zorunda olan genç bir adamdır. Hayat, Egemen için, evlerinin içine gizlenmiş ufak bir cehennem gibidir. Gülseren içinse Egemen hayattaki tek varoluş nedenidir. Patronu Umay'a duyduğu ilgi genç adam için büyük bir açmaz, annesinin varlığı ise bu ilgi önünde koca bir engeldir.



Son Veda

En İyi Yabancı Film dalında Oscar kazanan Yojiro Takita'nın yönettiği ve Masahiro Motoki, Ryoko Hirosue, Tsutomu Yamazaki ile Kazuko Yoshiyuki'nin oynadığı 'Son Veda/ Okuribito'da, karısı Mika ile memleketine dönen Daigo, cesetlerin yakılmadan önce törensel olarak ''tabutlanması'' işinde çalışmaya başlamaktadır.



Ölümün çeşitli biçimleriyle karşılaşan Daigo, yaptığı işin bir çeşit hayata saygıyı ifade ettiğini anlamayı kavrar. Kocasının işi bırakmasını isteyen Mika, red cevabı aldığında ailesinin yanına döner ve Daigo yalnız kalsa da yaptığı işin değerine inanmaya devam etmesiyle olaylar gelişir.



Ölümcül Tuzak

Kathryn Bigelow'un yönettiği, David Morse, Evangeline Lilly, Guy Pearce, Jeremy Renner, Ralph Fiennes'in oynadığı 'Ölümcül Tuzak/ The Hurt Locker', herkesin potansiyel düşman ve her objenin de ölümcül bomba olduğu Irak'ta, elit askerlerin dünyanın en zor görevlerinden birinde yer almasıyla olaylar başlıyor.



Takım lideri William James, hem bu yaygın bombalardan hem de psikolojik ve duygusal etkilenmelerle uğraşmaktadır. James'in iki askeri, kendini cüretkarca savaşın ortasına atar. James ise ölüme aldırmadığı için askerlerine yardıma gider. Yeni vahşi liderini korumaya çabalayan adamlar, şehri kaosa sürükler.



Acı

Cemal Şan'ın yönettiği ve Nesrin Cavadzade ile Erol Demiröz'ün oynadığı ''Acı'' filmi, Erzincan'ın iki bin metre yüksekliğindeki bir dağ köyünde çekildi.



Filmde, iki ayrı insan, iki ayrı dünya bir araya geliyor ve anlatılmaya çalışılan dede torun ilişkisi, kuşak çatışmaları olağanüstü bir gerçeklikle ortaya konularak iki kişilik bir dünya ortaya konuluyor.



Kampüste Çıplak Ayaklar

Cansel Elçin'in yönettiği ve rol aldığı, Ezgi Asaroğlu, Damla Sönmez ve Türkü Hazer'in oynadığı ''Kampüste Çıplak Ayaklar'' adlı film, İstanbul'daki bir üniversitede geçiyor.



Farklı sorunları olan gençlerin bulunduğu sınıfın kapısının bir gün açılıp içeri adı Şiva olan Hintli bir kızın girmesiyle başlayan film, başta herkesin alay ettiği, ancak sonradan herkesin arkadaşı olacak ve farklı inançlar ve mitolojik hikayelerin yardımıyla onların hayatını değiştirecek kızın öyküsüyle devam eder.



Oyuncu

Mark Neveldine ile Brian Taylor'un yönettiği ve Gerard Butler, Michael Hall, Amber Valletta ile Logan Lerman'ın oynadığı 'Oyuncu/ Gamer', toplumdan uzak bir hayat süren milyarder Ken Castle'in ''Slayers' isimli tartışılan bir oyun biçimini oluşturmasıyla başlar.



Milyonlara, fantezilerini tüm dünyanın gözü önünde sergileyebilme imkanı sağlayan ve olağanüstü popüler bir hale gelen çok-oyunculu bir online oyun olan 'Slayers'in, yeni ve korkunç bir boyut kazanmasıyla olaylar büyür.



Matrak Adamlar

Judd Apatow'un yönettiği ve Adam Sandler, Seth Rogen, Leslie Mann ile Eric Bana'nın oynadığı 'Matrak Adamlar/ Funny People' filmde, ölümüne az bir süre kalan ünlü bir komedyenin, elde ettiği ikinci bir şansla neler yaptığının hikayesi anlatılıyor.

