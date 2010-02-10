Sinemada türban açılımı

T24-

Ünlü karikatürist Bahadır Boysal'ın, aynı adlı çizgi roman kahramanı 'Türbanlı kız Büşra'dan yola çıkarak, beyazperdeye uyarlanan 'Büşra' isimli filmin çekimleri devam ediyor. Senaryosunu Boysal ve filmin yönetmenliğini de üstlenen Alper Çağlar'ın yazdığı 'Büşra'nın müziklerine ise Teoman ve Cahit Berkay imza attı. İki ünlü müzisyen, filmin senaryosundan çok etkilendikleri için ekibin içinde yer almak istediklerini, filmin de son derece başarılı olacağına inandıklarını belirtti.19 Mart'ta vizyona girecek olan filmin başrollerinde Mine Kılıç, Tayanç Ayaydın, Coşku Cem Akkaya ve Çiğdem Batur yer alıyor. Çağlar'ın aynı zamanda uzun metrajlı ilk filmi olan 'Büşra' için şimdiden sinema eleştirmenleri, 'Türk Sineması'nın türban açılımı' yorumunu yapıyor. Filmde, başörtüsü takan 'Büşra' isimli genç kız ile liberal görüşlü gazeteci Yaman'ın yaşadığı aşk anlatılıyor. Filmde, karekterlerin içine düştüğü yalnızlık sorgulanıyor. Bahadır Boysal filmde, 'öteki'nin hikayesini farklı bir dille anlattıklarını belirtiyor: "Büşra', İslami hassasiyetleri yoğun zengin bir ailenin tek kızı. Zeki ve inançlı bir kız olan 'Büşra' alışkın olduğu değerleri sorgularken birtakım çelişkiler yaşıyor."