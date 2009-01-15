Sinemada atıştırırken dikkat

Sinemada film seyretmenin keyfi başka. Ancak uzmanlar uyarıyor: "Sinemada ufak zannederek tükettiğiniz birçok atıştırma günlük enerji ve yağ alımınızı gereğinden fazla yükseltebilir!"



Asitli içecekler



Patlamış mısırınıza eşlik eden asitli içecekler boş enerji kaynağıdır. Şeker ve kafein dışında herhangi bir şey içermemekle birlikte büyük boy bir içecek 80 gram şeker yani 320 kalori almanıza neden olabilir. Şekerli asitli içecekler yerine maden suyunu tercih etmeye çalışın. İlla asitli içecek diyorsanız yapmanız gereken şeker içermeyen light içeceklere yönelmek olacaktır.



Patlamış mısır



Mısır, tam tahıl tanesi olduğundan B vitaminlerinden ve posadan zengindir. Aynı zamanda en yağlı tahıl tanesidir. Sinemada tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalık olan mısır, pişirme esnasında kullanılan yağ nedeniyle kalori bombasına dönüşebilir.



Küçük boy patlamış mısırı tüketmek için akşam yemeğinizden 1 dilim ekmeği eksiltmeniz ve salatanıza o öğün için sıvıyağ eklememeniz yeterlidir. Mega boy patlamış mısır iki saatlik bir filmde 1500 kalori demektir.



Cipsler



Film seyrederken en sık tüketilen yiyeceklerden biri de cipslerdir. Cipsler genelde bitkisel kaynaklı besinlerden üretilmekle birlikte onları esas zararlı hale getiren yağ içerikleridir. Cips kalp sağlığına zararlı trans yağları içermese de kalorileri oldukça yüksektir.



Şekerler ve şekerlemeler



Keyifli film seyrederken kan şekeri dengenizi de alt üst edebilirsiniz. Üstelik aldığınız fazla kaloriler de cabası. Şeker ve şekerleme tüketecekseniz, lif içeriği yüksek şekersiz şekerlemeleri ve gofretleri tercih etmeye özen gösterin.

