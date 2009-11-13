'Sinema yıldızı olmak istiyorum'

Dünyanın en çok para kazanan kadın sporcusu unvanına sahip olan ABD'li tenisçi Serena Williams, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, tenis kariyerine son verdikten sonra bir hollywood’da yıldızı olmak istediğini söyledi.Daha önce küçük roller üstlendiğini ancak bunun çok sönük kaldığını söyleyen Williams, “Kameralar karşısında olmayı ve rol yapmayı çok seviyorum. Bir sinama starı olmam gerektiğini düşünüyorum. Hızlı koşabilirim, yüksek atlayabilirim, daha hareketli ve ciddi rollere, bir yıldız olmaya hazırım” diye konuştu. 11 Grand Slam Şampiyonluğu ve çift bayanlarda 2 olimpiyat altın madalyası olan Amerikalı tenisçi Serena Williams, 2005 yılında dünyaca ünlü tenis dergisi tarafından son 40 yılın en iyi 17. oyuncusu seçilmişti.Kız kardeşi Venus Williams ile birlikte profesyonel tenis hayata adım atan Serena Williams, dünyanın en çok para kazanan bayan sporcusu olma unvanını elinde tutuyor.