Sinema tarihinde yeni rekor; Star Wars bir milyar dolar gişe gelirine en hızlı ulaşan yapım oldu

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin son filmi "Güç Uyanıyor" sinema tarihinde bir milyar dolar küresel gişe gelirine en hızlı ulaşan yapım oldu.

17 Aralık'ta gösterime giren, JJ Abrams'ın yönettiği film 12 gün sonra bu rakama ulaştı.

Bu alandaki rekor, Haziran'da gösterime giren Jurassic World'e aitti. Film 13 günde bir milyar dolara ulaşmıştı.

Jurassic World'ün gelirleri Çin'deki gösterimi de kapsıyordu. Güç Uyanıyor ise henüz Çin'de gösterime girmedi. Filmin 9 Ocak'ta gösterime girmesi bekleniyor.

Güç Uyanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci haftasında toplam 544.6 milyon dolar gişe geliri elde etti.