Sinema Tarih’in gözdesi: Serçelerin Şarkısı

11. Uluslararası Sinema Tarih Buluşması’nın favorisi, İranlı yönetmen Mecid Mecidi’nin son filmi “Serçelerin Şarkısı” oldu. Altın Portakal’da da gösterilen filmde şehir hayatıyla tanışınca kişiliği değişen aile babasının hikâyesi anlatılıyor.



Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın (TÜRSAK), Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirdiği 11. Uluslararası Sinema Tarih Buluşması sona erdi. Alkazar ve Cinebonus Maçka G-Mall sinemaları ile Fransız Kültür Merkezi’ndeki gösterimleri toplam 4 bin 29 kişi izlerken, seyircilerin favorisi, İranlı yönetmen Mecid Mecidi’nin son filmi “Serçelerin Şarkısı” oldu.



45. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de gösterilen “Serçelerin Şarkısı”, festival boyunca 325 kişi tarafından seyredildi. İran’ı Oscar adaylığıyla tanıştıran usta yönetmen son filminde şehir hayatıyla tanışınca kişiliği değişmeye başlayan aile babası Kerim’in hikayesini anlatıyordu.



Kerim’i canlandıran Muhammed Amir Naji, Berlin Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Gümüş Ayı ödülüne layık görülmüştü.

