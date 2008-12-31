T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sinema Tarih’in gözdesi: Serçelerin Şarkısı

11. Uluslararası Sinema Tarih Buluşması’nın favorisi, İranlı yönetmen Mecid Mecidi’nin son filmi “Serçelerin Şarkısı” oldu.

31 Aralık 2008 02:00

11. Uluslararası Sinema Tarih Buluşması’nın favorisi, İranlı yönetmen Mecid Mecidi’nin son filmi “Serçelerin Şarkısı” oldu. Altın Portakal’da da gösterilen filmde şehir hayatıyla tanışınca kişiliği değişen aile babasının hikâyesi anlatılıyor.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın (TÜRSAK), Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirdiği 11. Uluslararası Sinema Tarih Buluşması sona erdi. Alkazar ve Cinebonus Maçka G-Mall sinemaları ile Fransız Kültür Merkezi’ndeki gösterimleri toplam 4 bin 29 kişi izlerken, seyircilerin favorisi, İranlı yönetmen Mecid Mecidi’nin son filmi “Serçelerin Şarkısı” oldu.

45. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de gösterilen “Serçelerin Şarkısı”, festival boyunca 325 kişi tarafından seyredildi. İran’ı Oscar adaylığıyla tanıştıran usta yönetmen son filminde şehir hayatıyla tanışınca kişiliği değişmeye başlayan aile babası Kerim’in hikayesini anlatıyordu.

Kerim’i canlandıran Muhammed Amir Naji, Berlin Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Gümüş Ayı ödülüne layık görülmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24