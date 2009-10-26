Sinema rolü için üç dev isim yarışıyor

Martin Scorsese’nin 2010’da hazırlıklarına başlayacağı, Amerikalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Frank Sinatra’nın hayatını anlatacak filmde, Sinatra rolü için A listesinden üç aktörün adı geçiyor: Leonardo DiCaprio, George Clooney ve Johnny Depp.DiCaprio, Scorsese’nin son dönem filmlerindeki gözde aktörü ve dördüncü ortaklıkları “Shutter Island”ı geçtiğimiz aylarda tamamladılar. Guardian’ın haberine göre Sinatra rolü için Scorsese’nin aklındaki isim DiCaprio.Filmin yapımcı firması Universal’ın yöneticileri ise Johnny Depp’in ‘Halk Düşmanları (Public Enemies)’ndaki performansından çok etkilendikleri için Sinatra’yı Depp’in canlandırması için bastırıyor. Clooney’i isteyen isim ise Sinatra’nın kızı Tina.Tina Sinatra’nın sadece aktör seçimi konusunda değil, Scorsese’nin yaklaşımı konusunda da endişeli olduğu söyleniyor. New York Post, Sinatra ailesine yakın bir kaynaktan şu cümleyi alıntılıyor: “Martin Scorsese, Frank’i sert, şiddet eğilimli, seks düşkünü ve sıkı içkici olarak göstermek niyetinde. Tina ise filmin babasının yumuşak yönlerine ve müziğine odaklanmasını istiyor”. Filmin yapımcısı Cathy Schulman konuyla ilgili olarak, “Martin’in hikâyeyi Sinatra’nın anısını mahvetmeyecek şekilde anlatacağı konusunda ona güvenilmesi lazım” diyor.Rolü kim alırsa alsın, şarkı söylemekle uğraşması gerekmeyecek. Filmde şarkılar, Sinatra’nın söylediği orijinal halleriyle kullanılacak.