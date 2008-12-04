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Sinema filminde Hülya Avşar’ı oynatacak

Çekeceği sinema filminde oynaması için Hülya Avşar'dan onay alan Rafet El Roman, Haluk Bilginer'i de ikna etmeye çalışıyor.

04 Aralık 2008 02:00

Çekeceği 'Benim Güzel Kızım' adlı sinema filminde oynaması için Hülya Avşar'dan onay alan Rafet El Roman, Haluk Bilginer'i de ikna etmeye çalışıyor.

Sabah'ın haberine göre; 19 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir konser verecek olan Rafet El Roman, bir yandan da yapımcılığını ve yönetmenliğini üstleneceği 'Benim Güzel Kızım' adlı sinema filminin hazırlıklarıyla ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın TürkMax ekranlarında yayınlanan programına konuk olan El Roman, Avşar Kızı'na filminde kendisini oynatmak istediğini söyledi. Güzel sanatçı, bu teklife prensipte onay verdi.

Bir babanın öyküsü

El Roman, eşinden ayrıldıktan sonra kızıyla birlikte yaşam mücadelesi veren bir babanın hikayesinin anlatılacağı filmde Avşar'a eşlik etmesi için Haluk Bilginer'i de film için ikna etmeye çalışıyor.

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