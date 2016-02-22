Sinema yazarı ve çevirmen Veysel Atayman hayatını kaybetti

Çevirmen, yazar, yayıncı, sinema yazarı, akademisyen Veysel Atayman dün gece hayatını kaybetti.

Veysel Atayman, aralarında “Ütopik Sinema”, “Aşkın Metafiziği”, “Zaman Üzerine”, “Etiğe Giriş”, “Daha Az Devlet Daha Çok Toplum”un olduğu birçok kitabın çevirmenliğini üstlendi, “Samatya-Dinmeyen Tını” adlı bir kitap yazdı. Bir dönem DonKişot ve Bordo Siyah yayınlarında yayın yönetmenliği, yapan Atayman, aynı zamanda çeşitli üniversitelerde dilbilim dersleri verdi. Sinema alanında Türkiye'deki duayen isimlerden olan Veysel Atayman birçok gazete ve dergiye de sinema yazıları yazdı.

Atayman, “Biz Bu Evrenin Çocukları” kitabının çevirisiyle Ömer Asım Aksoy Ödülü’ne değer görüldü.

Atayman’ın cenazesi, 23 Şubat Salı günü öğle namazının ardından yapılacak törenle Kocamustafapaşa Sümbülefendi Camisi’nden sonsuzluğa uğurlanacak.