Sinem Saniye'nin şarkısı ABD'de çok sevildi

ABD'nin New York kentinde yaşayan genç ve başarılı müzisyen Sinem Saniye'nin ''Are We In Love'' adlı şarkısı ''Indi Music TV''de düzenlenen yarışmada dinleyenlerin en çok sevdiği şarkı seçildi.

ABD'de yayınlanan ''Indi Music TV'de (Bağımsız Sanatçılar Müzik Video TV) yapılan yarışmada genç müzisyen Sinem Saniye, bu aşk parçasıyla finale kaldı. Finalde Yunanlı grubun ''Constantinepole 1453'' isimli politik şarkısıyla başabaş yarışan Sinem Saniye, kendisine oy verenlerin desteğiyle ABD'de bağımsız müzisyenlerin TV kanalında en çok oyu alan müzisyen olmayı başardı.

Indi Music TV yetkilleri tarafından genç müzisyene gönderilen kutlama mesajında, Saniye'nin ''yarışmada en çok oy alan müzisyen olduğu, şarkısının, vokallerinin ve video klibinin inanılmaz derecede iyi'' olduğu bildirildi. Kanal yetkilileri Saniye'nin yarışmayı resmen kazandığının yarın stüdyoda yapılacak programda açıklanacağını kaydettiler.

Saniye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, ''Are We In Love'' isimli parçasının Türkiye'de de MTV kanalında yayınlandığını ve ilk video klibinin ödül kazanmasından ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi.

Saniye, Türkiye'den oy desteği veren herkese teşekkür ettiğini belirterek, Indi Music TV'de parçasının birkaç haftadır sürekli çalındığını ve kendisinin de Türk asıllı olduğundan hep sözedildiğini, bundan da ayrıca mutluluk duyduğunu vurguladı.

ABD'de genç yaşta daha önce de ödül alan başarılı müzisyen, yüzlerce parça arasından şarkısıyla önce ilk 10'a, bu hafta sonu da ilk 4'e kaldığını ve hafta sonunda yapılan oylama sonucunda da şarkısıyla birinci geldiğini anlattı. Saniye, müzik kanalının New York'ta 26 Aralık Cumartesi gecesi yayınlanacak programında parçasının yine çalınacağını da bildirdi.

Genç müzisyen bu yaz Türkiye'ye konser vermeye geleceğini de belirterek, ilk kez yapacağı Türkiye turnesi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerin bulunduğunu kaydetti.

Saniye, kendisine destek veren tüm Türk halkına bir kez daha teşekkür ederek http://www.facebook.com/inbox/#/pages/Sinem-Saniye/43747151193?ref=mf sayfasından müzik çalışmalarının izlenebileceğini sözlerine ekledi.