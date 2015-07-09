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Sinem Kobal'ın Instagram fotoğrafı krize yol açtı

Arda Turan üzerinden yapılan yorumlar üzerine Sinem Kobal, paylaştığı fotoğrafı kaldırdı

09 Temmuz 2015 12:56

Arda Turan'la uzun süreli ilişkisinin ardından yollarını ayıran Sinem Kobal, Arda'nın Barcelona transferi ile bir kez daha magazin gündemine oturdu.

Kişisel Instagram hesabından bir fotoğraf çekiminden kare paylaşan Kobal, Arda Turan üzerinden yapılan göndermelerden dolayı paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra kaldırmak zorunda kaldı.

Radikal'de yer alan habere göre Kobal, önce  fotoğrafa gelen Arda Turan’la ile ilgili yorumları tek tek silmeyi denedi. Ancak yorum yağmuru devam edince ve hemen hepsi de Arda Turan ile ilgili olunca, paylaşımını silerek Instagram’dan çıkarmak zorunda kaldı.

Arda Turan ile Sinem Kobal 2012'de nişanlanmış yaklaşık 2,5 yıl sonra da ayrılmıştı.

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