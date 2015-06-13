Sinem Kobal'dan Arda Turan cevabı

Christian Louboutin, 2015 sonbahar/kış koleksiyonunu önceki akşam İstinye Park mağazasında tanıttı.Davete sanat ve cemiyet dünyasının moda tutkunu isimleri büyük ilgi gösterdi. Markanın yeni oje koleksiyonunun da beğeniye sunulduğu davete katılanlar arasında Sinem Kobal da vardı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, yeni sezon ayakkabılarını inceleyen Kobal’a çıkışta Aslıhan Doğan’la yeni bir aşka yelken açan eski nişanlısı Arda Turan’la ilgili sorular yöneltildi. Uğur Yücel, Meltem Cumbul ve Sarp Apak’la birlikte rol aldığı “Yaktın Beni” filminin çekim arasında mağazaya geldiğini söyleyen Kobal, “Konuşmam. Film çekiyoruz, adı Yaktın Beni” demekle yetindi ve sete doğru yola çıktı.