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Sinem Kobal, 'protestoculuk oyunu' yorumuna tepki yağdı

İsrail'in bilim ve teknolojideki başarılarını öven oyuncu Sinem Kobal, tepki gelince yazdığı yorumu kaldırdı

22 Temmuz 2014 21:35

Sinem Kobal'ın İsrail hakkında paylaştığı yorum sosyal medyada büyük tepki çekti. Kobal eleştirilerin ardından yazıyı kaldırdı.
 

Gazetevatan'ın haberine göre; İsrail'in bilim ve teknolojideki başarılarını öven bir yazı paylaşan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyada eleştirildi. Kobal 10 dakika içinde yüzlerce eleştiri yorumu yağınca yazıyı kaldırdı.

 

'Bill Gates de Yahudi'

 

Kobal'ın paylaştığı yazıda şu satırlar dikkat çekti: "Şu markalar İsrail malı almayalım diyorsun ya sevgili kardeşim. Heh işte o satırları yazdığın facebook'un sahibi Mark Zukerberg de bir Yahudi... Hatta o facebook'a girdiğin bilgisayarının işletim sistemi Windows'un sahibi Bill Gates de Yahudi...

 

'Protestoculuk oyununu bir kenara bırakıp...'

 

Yani protesto ederken de onların ürettikleriyle yapıyoruz eylemi... Acı gerçek. Son 100 yılda 104 Yahudi, hem de bilim dalında Nobel almış. Su uyuyor düşman uyumuyor işte. Biz hala 'Oruçluyken bizim yeğen ağzıma osurdu, acaba orucum bozulmuş mudur?' diye tartışırken adamlar üretiyor. O yüzden şu protestoculuk oyununu bir kenara bırakıp herkes çocuğunu iyi yetiştirmeye çalışşsın. Belki o zaman 50 yıl sonra falan İsrail'i falan durdurabilecek bir yaptırım gücümüz olabilir..."

 

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