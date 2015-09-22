Sinem Güven: Yarı yaşımdaki kızlar spor yapmıyor, etleri bıldır bıldır

Eski manken Sinem Güven, genç mankenleri eleştirerek, “Yarı yaşımdaki kızlar spor yapmıyor, etleri bıldır bıldır” dedi.

Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık eşi Murat Ersönmez’den boşanan Güven, Haftasonu Dergisi’ne verdiği röportajda şöyle dedi: “Küstahlık gibi olmasın ama podyuma tekrar çıksam genç mankenleri sallarım. Yarı yaşımdaki kızlar spor yapmıyor, etleri bıldır bıldır.”

Güven, daha önce verdiği bir röportjada haftada üç gün pilates yaptığını, düzenli olarak koştuğunu söylemişti. Güven, “Zararlı besinleri de olabildiğince tüketmemeye dikkat ediyorum. Özellikle şekeri hayatımdan neredeyse tamamen çıkardım” demişti.

Eski manken Güven, mankenliği bıraktıktan sonra Hathi adlı mücevher markası yaratmıştı.