Sinem, Arda'yı böyle uğurladı!

T24

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol şube sorumlusu Dilara Endican'ın Kuruçeşme'deki evindeki partiya aralarında MEltem Cumbul'un da bulunduğu bir çok ünlü katıldı.Turan, parti süresince sevgilisi Sinem Kobal başta olmak üzere partiye katılanlara sık sık sarılıp vedalaştı.Genç futbolcu evden ayrılırken Sinem Kobal ile Endican da arkasından pet şişeyle su döktü.