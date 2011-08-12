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Sinem, Arda'yı böyle uğurladı!

Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan için sevgilisi Sİnem Kobal ve yakın...

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan için sevgilisi Sİnem Kobal ve yakın dostlarının katıldığı sürpriz bir veda partisi düzenlendi. Sinem Kobal sevgilisi Arda Turan'ın ardından pet şişeyle su döktü.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol şube sorumlusu Dilara Endican'ın Kuruçeşme'deki evindeki partiya aralarında MEltem Cumbul'un da bulunduğu bir çok ünlü katıldı. 

Sinem, Ardayı böyle uğurladı

Turan, parti süresince sevgilisi Sinem Kobal başta olmak üzere partiye katılanlara sık sık sarılıp vedalaştı.

Genç futbolcu evden ayrılırken Sinem Kobal ile Endican da arkasından pet şişeyle su döktü.



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