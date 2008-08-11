Sinekten antibiyotik çıkardılar!

Bilim insanları, yeşil sinek larvalarının salgılarından elde edilen yeni bir antibiyotik türü keşfetti.



Galler’deki Swansea Üniversitesi’nden Norman Ratcliffe ve ekibi, lucilia sericata (şişe camı yeşili sinek) larvalarının salgılarında bulunan, hastane bakterilerinin 12 türünün yanı sıra E coli ve clostridium difficile bakterilerinde de etkili olabilen maddeye “seratisin” adını verdi.



Seratisini saf hâle getiren bilim insanları iğne, hap ya da merhem olarak kullanılabilecek antibiyotiğin içeriğini tam olarak tanımlamaya ve bunu sentez etme yolunu bulmaya çalışıyor.



Bu çalışma başarılı olursa seratisin insan hücrelerinde ve klinik deneylerde test edilecek.



Araştırmaya maddî destek veren yardım derneği “Action Medical Research”den doktor Yolande Harley, muhtemel yeni antibiyotiğin keşfinin heyecan verici bir ilerleme olduğunu belirterek, bunun hastane enfeksiyonlarına ya da başka bakterilerin yol açtığı hastalıklara yakalananlar için yeni bir tedavi imkânı sağlayabileceğini söyledi.



Araştırmanın başındaki doktor Ratcliffe da şu ana dek saf hâle getirilmiş bir damla seratisin için yaklaşık 20 tüp kurtçuk gerektiğini, bir sonraki adımın bu maddeyi daha büyük ölçüde üretme yollarını bulmak olduğunu ifade etti.



Tempo24