Sineklere elektroşok!

T24 - Bir firmanın Çin'den ithal ettiği tenis raketi şeklinde elektroşok sineklik, sineklerin arttığı yaz aylarında ilgil görürken, pille çalışan sinekliğin korumalı yapısı nedeniyle kullanıcısına zarar vermediği bilirildi.



Bursalı bir firmanın özellikle yaz aylarının en önemli sorunlarından sineklere çözüm için Çin'den ithal ettiği tenis raketi şeklindeki ''elektroşok sineklik'' ilgi görüyor.



Alınan bilgiye göre, raketin kenarındaki düğmeye basıldığında ortasındaki bölüm elektrikleniyor. Böylelikle havada savrulan rakete çarpan sinek, elektroşokla ölüyor. Pille çalışan raketteki elektrikli bölümün dışı, korumalı yapısıyla kullanıcısına zarar vermiyor.



Elektroşok sineklikleri satan firmanın müdürü Güçlü Gökozan, yaz aylarında sineklerin verdiği rahatsızlığın önüne geçilmesi için çok sayıda yöntem bulunduğunu, ürünlerinin sağladığı kolaylıkla özellikle yazlıkların olduğu yörelerden büyük talep geldiğini bildirdi.





