T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sineklere elektroşok!

Yaz aylarının en önemli sorunlarından sineklere çözüm için Çin'den ithal edilen tenis raketi şeklindeki ''elektroşok sineklik'' ilgi görüyor.

20 Temmuz 2010 03:00

T24 - Bir firmanın Çin'den ithal ettiği tenis raketi şeklinde elektroşok sineklik, sineklerin arttığı yaz aylarında ilgil görürken, pille çalışan sinekliğin korumalı yapısı nedeniyle kullanıcısına zarar vermediği bilirildi.

Bursalı bir firmanın özellikle yaz aylarının en önemli sorunlarından sineklere çözüm için Çin'den ithal ettiği tenis raketi şeklindeki ''elektroşok sineklik'' ilgi görüyor.

Alınan bilgiye göre, raketin kenarındaki düğmeye basıldığında ortasındaki bölüm elektrikleniyor. Böylelikle havada savrulan rakete çarpan sinek, elektroşokla ölüyor. Pille çalışan raketteki elektrikli bölümün dışı, korumalı yapısıyla kullanıcısına zarar vermiyor. 

Elektroşok sineklikleri satan firmanın müdürü Güçlü Gökozan, yaz aylarında sineklerin verdiği rahatsızlığın önüne geçilmesi için çok sayıda yöntem bulunduğunu, ürünlerinin sağladığı kolaylıkla özellikle yazlıkların olduğu yörelerden büyük talep geldiğini bildirdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24